"الطاقة والبنية التحتية" تطلق فعاليات شهر الابتكار 2026

أبوظبي في 10 نوفمبر/ وام/ انطلقت فعاليات شهر الابتكار 2026 في وزارة الطاقة والبنية التحتية، وركزت على استعراض المشاريع والحلول المبتكرة وتطبيقات التقنيات المتقدمة في مجالات عمل الوزارة، وتضمنت تنظيم معرض للمشاريع، وتكريم 116 من المساهمين في تطوير وتنفيذ الأفكار والمشاريع الابتكارية خلال العام الجاري.

واستعرضت الفعاليات حصيلة إنجازات الوزارة في الابتكار المؤسسي، ودور جلسات الابتكار ومنصة «ابتكاراتي» في تمكين الموظفين من المشاركة في تطوير الخدمات وأساليب العمل. وسجلت الوزارة حتى الآن 3,840 فكرة عبر المنصة، وأكثر من 200 ملكية فكرية، فيما نفذت أكثر من 700 فكرة وحولتها إلى حلول عملية تخدم مجالات عملها وجودة الحياة والمجتمع.

ويتيح معرض المشاريع المبتكرة، الذي يستمر خلال الأسبوع الأول من شهر الابتكار، الاطلاع على الحلول التي طورتها الوزارة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف قطاعاتها، إلى جانب تبادل المعرفة والخبرات بين المشاركين.

وشمل التكريم رواد الابتكار، وأعضاء لجنة تقييم الأفكار الابتكارية، والطلبة أصحاب مشاريع الذكاء الاصطناعي، والمنسقين، والمساهمين في تطوير وتنفيذ الأفكار والمشاريع خلال عام 2026، تقديراً لجهودهم في دعم مسيرة الابتكار بالوزارة.

وقال سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول:" نحرص على توظيف الابتكار والتقنيات المتقدمة في تطوير الخدمات ورفع كفاءة العمليات ودعم اتخاذ القرار، وربط المشاريع باحتياجات العمل وأولويات التطوير، ويتيح شهر الابتكار فرصة لاستعراض تجارب موظفينا وتبادل الخبرات وتوسيع الاستفادة من الحلول الناجحة، ونركز على الاستثمار في قدرات كوادرنا وتمكينهم من اقتراح الأفكار وتطويرها واختبارها، وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتنفيذ، مع متابعة نتائجها في تحسين الخدمات وكفاءة استخدام الموارد، ليصبح الابتكار ممارسة يومية تحقق نتائج ملموسة تلبي احتياجات المجتمع والاقتصاد وتدعم المستهدفات الوطنية".

وأكد سعادة المهندس محمد إبراهيم المنصوري، وكيل الوزارة لشؤون البنية التحتية والنقل، أن تنفيذ أكثر من 700 فكرة وتحويلها إلى حلول عملية يؤكد قدرات كوادر الوزارة وأهمية الاستثمار في مقترحاتهم لتطوير العمل الحكومي، ونواصل تمكين موظفينا من تقديم المبادرات وتطويرها، وتوفير بيئة تدعم انتقال الأفكار إلى التطبيق، مع التركيز على الحلول التي تحسن العمليات والخدمات وتلبي احتياجات المتعاملين، ليصبح الابتكار ممارسة مستدامة في مختلف قطاعات الوزارة".