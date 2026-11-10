"زود" و"حل للتعليم" تتعاونان لتعزيز الثقافة المالية لدى الطلبة

أبوظبي في 10 نوفمبر/ وام/ أعلنت المبادرة الوطنية للاستدامة والرفاهية المالية "زود" عن تعاونها مع مؤسسة "حل للتعليم"، لتنفيذ برنامج وطني للتثقيف المالي يستهدف أكثر من 500 مؤسسة تعليمية في دولة الإمارات، تشمل 400 مدرسة و110 جامعات على مدار عامين.

ويهدف البرنامج إلى تمكين الطلبة من اكتساب مهارات مالية عملية تساعدهم على إدارة أموالهم، وتنظيم ميزانياتهم، والادخار، بما يعزز قدرتهم على اتخاذ قرارات مالية واعية والاستعداد لمتطلبات الاستقلال المالي.

وأكدت نتاليا المنهل، مدير برنامج «زود»، أن الاستثمار في الثقافة المالية للأجيال الناشئة يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الرفاهية المالية على مستوى المجتمع، مشيرةً إلى أن تمكين الشباب من المعرفة والأدوات اللازمة لإدارة مواردهم المالية لا يقتصر على تنمية مهاراتهم الشخصية، بل يمتد أثره إلى بناء مجتمع أكثر وعياً ومسؤولية وقدرة على مواجهة المتغيرات الاقتصادية.

وقالت المنهل: "نعمل من خلال هذه الشراكة على ترسيخ الثقافة المالية كمهارة حياتية أساسية، وجعلها جزءاً من التجربة التعليمية للشباب منذ مراحل مبكرة، بما يساعدهم على فهم مسؤولياتهم المالية، والتخطيط لمستقبلهم بثقة واستقلالية. كما تعكس هذه المبادرة توجه زود نحو توسيع نطاق أثرها المجتمعي، من خلال الاستثمار في المعرفة المالية باعتبارها أساساً للرفاهية والاستدامة على المدى الطويل".

وقالت فاطمة نزيهة نجم الدين، المؤسِّسة والرئيسة التنفيذية لمؤسسة "حل للتعليم": "تُعد الثقافة المالية من المهارات الأساسية التي يحتاجها الشباب للانتقال بثقة إلى مراحل حياتهم المختلفة. ومن خلال تعاوننا مع زود، نسعى إلى إتاحة فرص تعليمية عملية للطلبة في مختلف أنحاء الدولة، تساعدهم على فهم المفاهيم المالية وتطبيقها في حياتهم اليومية، وتؤسس لعادات مالية مسؤولة ومستدامة".

ويتضمن البرنامج ورش عمل وأنشطة تطبيقية ضمن الأنشطة اللاصفية، تُصمم وفق الفئات العمرية واحتياجات الطلبة. وتركز المرحلة الأولى على طلبة الصفوف السابع والثامن والتاسع، على أن تتوسع في العام الثاني لتشمل الصفوف من الرابع إلى التاسع.

كما تشمل ورش الجامعات موضوعات إعداد الميزانيات، والخدمات المصرفية، والادخار، والائتمان، والتخطيط المالي، وريادة الأعمال ومبادئ الاستثمار، كما تتضمن المبادرة جلسات مخصصة لأولياء الأمور والمعلمين، تُعقد بشكل مستقل عن جلسات الطلبة، بهدف تعزيز الوعي بالثقافة المالية ودعم ترسيخ مفاهيمها في البيئتين الأسرية والتعليمية.

ويعتمد البرنامج آليات لقياس أثره من خلال تقييم معرفة الطلبة قبل الورش وبعدها، بما يتيح رصد تطور مستوى الوعي المالي وتطوير المحتوى والأساليب التعليمية وفقاً للنتائج.