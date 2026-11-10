أرامكس تسجل إيرادات قياسية خلال الربع الثالث بقيمة 1.98 مليار درهم

دبي في 10 نوفمبر/ وام/ أعلنت أرامكس، العالمية لخدمات النقل والحلول اللوجستية الشاملة والمدرجة في سوق دبي المالي، اليوم، عن نتائجها المالية للربع الثالث وفترة الأشهر التسعة الأولى المنتهيين في 30 سبتمبر 2026.

وسجلت الشركة إيرادات قياسية للربع الثاني على التوالي بواقع 1.98 مليار درهم خلال الربع الثالث من عام 2026، بزيادة نسبتها 24% على أساس سنوي، متجاوزةً بذلك المستوى القياسي السابق المسجّل في الربع الثاني من عام 2026، كما ارتفعت إيرادات الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 إلى 5.41 مليار درهم، بزيادة نسبتها 16% على أساس سنوي.

وساهم نمو الإيرادات وإدارة التكاليف التشغيلية والمصاريف العمومية والإدارية في تحسين الربحية خلال الربع الثالث.

وارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب بنسبة 46% لتصل إلى 94 مليون درهم، فيما ارتفع صافي الأرباح بنسبة 817% ليصل إلى 48 مليون درهم، مقارنة بنتائج الربع الثالث من عام 2025.

وقال أمادو ديالو، الرئيس التنفيذي لمجموعة أرامكس، إن تسجيل أعلى إيرادات ربع سنوية في تاريخ أرامكس للربع الثاني على التوالي يعد إنجازًا مهمًا للشركة، فبعد الأداء القياسي الذي حقّقناه في الربع الثاني، واصلنا هذا الزخم خلال الربع الثالث، حيث حافظ قطاع خدمات الشحن على دوره كمحرك رئيسي لنمو أعمالنا. كما يعكس التحسّن في الربحية استمرار تركيزنا على التنفيذ المنضبط، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحسين الأداء المالي للشركة.