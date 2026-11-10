منصور بن زايد يكرم الفائزين بجائزة أعوام الإمارات في دورتها الافتتاحية

أبوظبي في 10 نوفمبر/ وام/ كرّم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، الفائزين بجائزة أعوام الإمارات في دورتها الافتتاحية، وذلك خلال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، التي عُقدت في أبوظبي.

حضر التكريم سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

وجاء التكريم تقديراً لإسهامات الفائزين وجهودهم في تعزيز الترابط الأسري وترسيخ القيم المجتمعية، بما ينسجم مع أهداف "عام الأسرة"، ويعكس أهمية دور الأفراد والمؤسسات في دعم تماسك الأسرة واستقرارها.

وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان أن الأسرة تمثل الركيزة الأساسية في بناء المجتمع والحفاظ على تماسكه واستقراره، مشيراً إلى أن اهتمام دولة الإمارات بالأسرة يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، في ترسيخ القيم الأصيلة وتعزيز الروابط الأسرية، باعتبارها أساساً لبناء أجيال واعية ومتماسكة وقادرة على الإسهام في مسيرة التنمية الوطنية.

وأشاد سموه بجهود الفائزين وإسهاماتهم في تعزيز الترابط الأسري، مؤكداً أن جائزة أعوام الإمارات تسلط الضوء على النماذج الملهمة في المجتمع، وترسّخ ثقافة العطاء والمسؤولية المجتمعية، وتشجع الأفراد والمؤسسات على تبنّي مبادرات ذات أثر مستدام، تسهم في تعزيز جودة حياة الأسرة واستقرارها، وترسيخ قيم التكافل والتلاحم بين أفراد المجتمع.

وشمل التكريم خمسة فائزين من الأفراد والأسر والمؤسسات، وهم: عائلة سالم عبيد الظاهري، وعائلة محمد يوسف الريس، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، ومجموعة ماجد الفطيم، وميرة مبارك الكتبي.

وتأتي الجائزة، التي أُطلقت بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، بالتعاون مع وزارة الأسرة، للاحتفاء بالإسهامات والمبادرات التي تجسّد القيم والأولويات التي تطرحها مبادرة "أعوام الإمارات" في كل عام، وتُحدث أثراً إيجابياً ومستداماً في المجتمع.

وترتكز الجائزة على ثلاثة معايير رئيسية، هي الاستدامة والأثر والإلهام، بهدف إبراز النماذج الملهمة التي تسهم في إحداث تغيير إيجابي، وتشجيع أفراد المجتمع ومؤسساته على المشاركة الفاعلة في دعم الأولويات الوطنية.