بحضور عمار بن حميد النعيمي شراكة بين مركز المسرعات الحكومية والمجلس التنفيذي لإمارة عجمان لإطلاق "مركز مسرعات عجمان"

أبوظبي في 10 نوفمبر/ وام/ بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، وقّع مركز المسرعات الحكومية التابع لمكتب رئاسة مجلس الوزراء، والمجلس التنفيذي لإمارة عجمان، اتفاقية شراكة لإطلاق «مركز مسرعات عجمان»، وذلك ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2026.

حضر توقيع الشراكة بين الجانبين معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي هدى الهاشمي، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، وسعادة الدكتور سعيد سيف المطروشي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة عجمان.

ويأتي تأسيس المركز في إطار تعزيز التكامل بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، وتطوير نماذج عمل حكومية مبتكرة تدعم تحقيق الأولويات الاستراتيجية، فيما تمثل مذكرة التفاهم خطوة استراتيجية نحو تأسيس «مركز مسرعات عجمان»، ليكون أول مركز للمسرعات الحكومية على مستوى الحكومات المحلية في دولة الإمارات.

وقالت معالي هدى الهاشمي: "تمثل الشراكة بين مركز المسرعات الحكومية، والمجلس التنفيذي لإمارة عجمان، امتداداً لجهود حكومة دولة الإمارات الهادفة إلى نشر نموذج المسرعات الحكومية ونقل المعرفة والخبرات على الصعيدين المحلي والدولي، وفي إطار مواصلة توسيع التعاون والتنسيق والتكامل بين المؤسسات والجهات الاتحادية، وكافة المؤسسات والهيئات في الحكومات المحلية، وبما يسهم في دعم وتعزيز مسيرة التنمية الوطنية الشاملة".

وأشارت معاليها إلى أن التعاون بين الجانبين يهدف إلى نقل منهجيات وخبرات مركز المسرعات الحكومية التابع لمكتب رئاسة مجلس الوزراء إلى مركز مسرعات عجمان، من خلال تأسيس منصة حكومية متكاملة لمعالجة التحديات ذات الأولوية في مختلف القطاعات، وتسريع تحويل المشاريع والمبادرات إلى نتائج عملية قابلة للقياس، وتطوير حلول مبتكرة قادرة على تجاوز التحديات، وتحويلها إلى فرص تنموية مستدامة.

من جانبه أكد سعادة الدكتور سعيد سيف المطروشي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة عجمان، أن تسريع العمل الحكومي يرتبط بشكل وثيق بقدرة الحكومات على تطوير نماذج عملها وتعزيز التكامل بين مؤسساتها.

وقال سعادته: "يأتي تأسيس مركز مسرّعات عجمان، بتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، ليكون أول مركز مسرّعات حكومية على مستوى الحكومات المحلية في الدولة يُؤسَّس بالشراكة مع مركز المسرّعات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء. ويجسد المركز توجهاً نحو نموذج حكومي أكثر مرونة وتكاملاً، ينتقل من الجهود المنفردة إلى فرق حكومية مشتركة تتعامل مع التحديات وفق أولويات محددة ونتائج قابلة للقياس، ترجمةً لطموحات رؤية عجمان 2030".

وأضاف سعادته: "تمثل هذه الشراكة امتداداً للتكامل بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، ونتطلع من خلالها إلى نقل منهجية المسرّعات وأدلتها التشغيلية، وتأهيل كفاءات حكومية قادرة على قيادة دفعات التسريع، وتطوير حلول للتحديات ذات الأولوية، بما يحقق أثراً ملموساً ومستداماً في حياة الناس" .

وسيسهم مركز مسرعات عجمان باعتباره منصة حكومية متكاملة لمعالجة التحديات ذات الأولوية في مختلف القطاعات، وتسريع تحويل المشاريع والمبادرات إلى نتائج عملية قابلة للقياس، في تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية، وتطوير حلول مبتكرة، وتسريع الإنجاز بما يدعم مستهدفات رؤية عجمان 2030.

وينطلق التعاون بين الجانبين بمبادرة برنامج عجمان للذكاء الاصطناعي للاستفادة من منهجيات المسرعات الحكومية في تسريع المشاريع المرتبطة بالذكاء الاصطناعي تماشياً مع التوجهات الوطنية في هذا القطاع الواعد، كما سيشمل كذلك مختلف التحديات الحكومية، مع إدراج مسرعات عجمان للذكاء الاصطناعي ضمن البرامج ذات الأولوية في المرحلة الأولى.