نهيان بن مبارك يستقبل المديرة العامة للثقافة والمجتمع بوزارة الخارجية الألمانية

أبوظبي في 10 نوفمبر/ وام/ استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، اليوم، في مجلسه بأبوظبي، السيدة كريستا باينهوف، المديرة العامة للثقافة والمجتمع بوزارة الخارجية الألمانية، التي تزور الدولة برفقة وفد يضم ممثلين عن مؤسسات ثقافية وتعليمية ألمانية.

ورحّب معاليه بالسيدة كريستا باينهوف والوفد المرافق، متمنياً لهم التوفيق في زيارتهم، ومشيداً بعلاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألمانيا الاتحادية.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين، وفرص توسيع التواصل وتبادل الخبرات بين المؤسسات الثقافية والتعليمية في الإمارات وألمانيا.

وأكد معاليه أهمية الحوار والتبادل الثقافي في تعزيز التفاهم المتبادل والتقارب بين الشعوب، مشيراً إلى حرص دولة الإمارات على التواصل مع مختلف الثقافات وترسيخ قيم التسامح والتعايش والاحترام المتبادل.

من جانبها، أعربت السيدة كريستا باينهوف، باسمها وباسم الوفد المرافق، عن شكرها لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان على حسن الاستقبال، مثمّنةً فرصة تبادل وجهات النظر حول آفاق التعاون الثقافي بين البلدين.