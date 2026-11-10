"سياحة 365" "أفضل شركة لإدارة الوجهات السياحية في أبوظبي لعام 2026"

أبوظبي في 10 نوفمبر/ وام/ فازت شركة "سياحة 365"، الذراع السياحي لمجموعة "أدنيك"، إحدى شركات "مُدن"، بلقب "أفضل شركة لإدارة الوجهات السياحية في أبوظبي لعام 2026"، ضمن جوائز السفر العالمية، تقديراً لإسهاماتها في مواصلة تطوير قطاع السياحة في الإمارة، وما تقدّمه من تجارب سفر عالية الجودة لزوّارها.

ويأتي هذا التتويج بعد عام حافل لـ "سياحة 365"، أدارت خلاله تجارب أكثر من 330 ألف مسافر، وتولّت إقامتهم ونقلهم خلال عام 2025، فيما ارتفعت قاعدة عملائها بنسبة 15% على مدى العام. وشمل أداء "سياحة 365"خلال عام 2025 خدمة عدد قياسي بلغ 144 ألف مسافر ضمن برامج التوقف المؤقت (الترانزيت)، ما أتاح لمسافري العبور فرصة اكتشاف أبوظبي والتعرّف إلى الإمارة خلال رحلتهم.

كما تقدّم الشركة خدمات إدارة الوجهات التي تشمل الإقامة والنقل وتجارب الزوّار، دعماً للمسافرين طوال رحلتهم في أبوظبي.وتعمل "سياحة 365" بوصفها مركزاً متكاملاً للسفر، على تقديم خدمات إدارة الوجهات وإدارة السفر لعملاء السياحة والترفيه وقطاع الأعمال، إلى جانب تنظيم الرحلات السياحية عبر علامات تجارية من بينها "كابيتال للعطلات" بألمانيا و"الاتحاد للعطلات" في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي. وتتيح هذه القدرات مجتمعةً للشركة تقديم حلول شاملة تغطي جميع مراحل رحلة السفر، من التخطيط حتى التنفيذ. وانطلاقاً من نهجها القائم على تلبية احتياجات العميل، تصمّم "سياحة 365" خدماتها بما يتوافق مع متطلبات عملائها وتفضيلاتهم، بدءاً من الجولات المتخصصة وإدارة سفر الشركات، وصولاً إلى باقات العطلات المصمّمة خصيصاً. ويمكّن هذا النهج الشركة من خدمة شريحة متنوعة من المسافرين، مع تقديم تجارب سفر سلسة ومخصصة.

وتدخل جوائز السفر العالمية عامها الثالث والثلاثين، وهي تكرّم الإنجازات في قطاع السفر والسياحة عالمياً، وتشمل الوجهات وشركات الطيران والفنادق والمنتجعات ومشغّلي الرحلات البحرية ومزوّدي خدمات السفر. ويجري اختيار الفائزين عبر أصوات المتخصصين في قطاع السفر وقادة الصناعة والمستهلكين حول العالم.