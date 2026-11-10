البديوي يرحب بمحادثات روسيا وأوكرانيا وأمريكا في أبوظبي ويشيد بدور الإمارات

الرياض في 10 نوفمبر/ وام/ رحب معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بانطلاق أعمال الجولة الثالثة من المحادثات الثلاثية بين روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية، التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة في العاصمة أبوظبي، ، في إطار الجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة الروسية الأوكرانية.

وأشاد معاليه بالدور الدبلوماسي الذي تضطلع به دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في دعم الجهود الدولية لإحلال السلام، مؤكدا أن استضافتها لهذه المحادثات المهمة تعكس المكانة الدولية التي تحظى بها، والثقة التي اكتسبتها لدى المجتمع الدولي، وتهيئة المناخ الملائم للحوار والتفاهم.

وأكد معاليه أن دولة الإمارات العربية المتحدة قدمت نموذجا للدبلوماسية الفاعلة في تعزيز فرص التفاهم وإيجاد مساحات مشتركة للحوار، مشيرا إلى أن هذه الجهود تعكس إسهامات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دعم الأمن والاستقرار الدوليين، وترسيخ مكانة المنطقة شريكا فاعلا وموثوقا في الجهود الرامية إلى تحقيق السلام.

كما أعرب معالي الأمين العام عن تقديره للجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية في تيسير هذه المحادثات، معربا عن أمله في أن تسفر هذه الجولة عن نتائج إيجابية وخطوات ملموسة تسهم في إنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية، والحد من تداعياتها الإنسانية والأمنية والاقتصادية، والتوصل إلى سلام عادل ودائم يحقق الأمن والاستقرار، مؤكدا دعم مجلس التعاون لجميع المساعي الدبلوماسية والجهود الدولية الرامية إلى تسوية النزاعات بالوسائل السلمية، وبما يتوافق مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.