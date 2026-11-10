كونجرس الطب العسكري بأبوظبي يفتتح المعرض والجلسات العلمية

أبوظبي في 10 نوفمبر/وام/ شهد "الكونجرس العالمي السادس والأربعون للطب العسكري – أبوظبي 2026"، في يومه الثاني، افتتاح المعرض المصاحب وبدء الجلسات العلمية، التي تعقد في مركز أدنيك أبوظبي، بتنظيم من وزارة الدفاع وبالتعاون مع مجموعة "أدنيك"، وبمشاركة خبراء ومتخصصين من مختلف أنحاء العالم.

ويضم المعرض، الذي يستمر حتى 13 نوفمبر الجاري، أكثر من 120 شركة ومنصة عرض تستعرض أحدث الحلول والتقنيات والابتكارات في قطاع الرعاية الصحية، بما يشمل التطبيقات الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي. كما يُتيح فرصاً لتبادل الخبرات وبناء الشراكات بين المؤسسات الطبية والدفاعية والتكنولوجية بما يعزّز الجاهزية الطبية.

وشهد اليوم الثاني انعقاد 15 جلسة علمية رئيسية ومتوازية، إلى جانب 3 مجموعات تركيز، و3 ورش تطبيقية، تناولت موضوعات متنوعة شملت التعاون الطبي العسكري والمدني، وإصابات العظام والأطراف في الميدان، والدعم بالدم واستدامة الإمدادات الطبية، والاستجابة للكوارث ورعاية الإصابات الجماعية، إلى جانب حماية صحة القوات والابتكار في الطب العسكري.

وشارك في الجلسات عدد من الخبراء والمتخصصين من المؤسسات العسكرية والصحية الإماراتية، من بينهم العقيد محمد السويدي، والمقدم الدكتور عمار النعيمي، والدكتور محمد القايدي من مستشفى زايد العسكري، ضمن جلسات تناولت الابتكار في الطب العسكري، وإصابات الميدان والحروق، والدروس المستفادة من الانتشار والعمليات الميدانية، إلى جانب الدكتورة مريم المنصوري من الإسعاف الوطني، التي شاركت في جلسة حول الاستجابة للكوارث ورعاية الإصابات الجماعية.

وعلى صعيد المشاركات الدولية، شارك الدكتور فلافيو ساليو من منظمة الصحة العالمية في جلسة حول التعاون الطبي العسكري والمدني، فيما ألقى الدكتور شمشير فاياليل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة برجيل القابضة، كلمة رئيسية تناولت الشراكات بين القطاعين العسكري والخاص في الاستجابة الإنسانية.

وتناولت جلسات أخرى الصحة النفسية والمرونة النفسية والرعاية المرتبطة بضغوط ما بعد الصدمة، وإعادة التأهيل والعلاج الطبيعي للمصابين، واللوجستيات الطبية العسكرية، إلى جانب حلقات نقاش متخصصة حول شبكات المختبرات لحماية العسكريين في أفريقيا وجنوب شرق آسيا، والسجلات الصحية الإلكترونية في الرعاية الطبية البحرية، والرعاية المطوّلة للمصابين.

وشملت الفعاليات ورشاً تطبيقية لنقل المهارات، تناولت الوقاية من الإصابات المرتبطة بالحرارة وإدارتها، واستخدام الموجات فوق الصوتية في التعامل مع إصابات الميدان، والتعامل مع الحالات المعقدة في الرعاية المطوّلة للمصابين.

ويعقد الكونجرس تحت شعار "جاهزون للاستجابة.. راسخون في الصمود"، بهدف تعزيز تبادل الخبرات الدولية وتطوير القدرات الطبية والاستجابة للتحديات الصحية والإنسانية.

ويستقطب الكونجرس أكثر من 2,000 مشارك و300 متحدث، يمثلون ما يزيد على 40 تخصصاً في مجالات الطب والصحة، ضمن برنامج علمي يجمع القيادات الطبية والخبراء والباحثين والممارسين من مختلف أنحاء العالم.