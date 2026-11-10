راشد بن حميد النعيمي يشهد توقيع اتفاقية بين الزورا وداماك لتطوير مشروع بعجمان بـ3 مليارات درهم

عجمان في 10 نوفمبر/ وام/ وقّعت شركة الزورا للتطوير، بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس مجلس الإدارة ،المشروع المشترك بين حكومة عجمان وشركة سوليدير إنترناشيونال، اتفاقية استحواذ على قطعة أرض مع شركة داماك العقارية، أكبر مطور عقاري خاص في دولة الإمارات والشرق الأوسط، لتطوير مشروع سكني متعدد الاستخدامات على الواجهة المائية بقيمة 3 مليارات درهم.

ويمثل المشروع بداية لاستثمارات أوسع وطويلة الأجل لـ"داماك" في الزورا، بما يدعم نموها المتواصل كمجتمع ساحلي متكامل.

وقع الاتفاقية جورج سعد، الرئيس التنفيذي لشركة الزورا للتطوير العقاري وأميرة سجواني، العضوة المنتدبة لشركة داماك العقارية، إلى جانب عدد من المسؤولين التنفيذيين من الجانبين.

ويقع المشروع بمحاذاة الخور ضمن الزورا، ويبلغ إجمالي مساحة البناء المخطط لها نحو 1.4 مليون قدم مربعة.

ومن المتوقع إطلاق المرحلة الأولى من المشروع في الربع الأول من عام 2027، وستضم برجين سكنيين يشتملان على 421 وحدة سكنية، بمساحة بناء تبلغ نحو 333,218 قدماً مربعة.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس مجلس إدارة الزورا: "تعكس اتفاقيتنا مع داماك العقارية الثقة المتنامية لكبار المطورين بالإمكانات الاستثمارية لإمارة عجمان والرؤية طويلة الأجل للزورا".

وأضاف: انسجاماً مع رؤية عجمان 2030، نركّز على استقطاب الاستثمارات التي تدعم النمو الاقتصادي، وترتقي بجودة الحياة، وتعزز جاذبية الإمارة وجهة للعيش والزيارة والاستثمار.

وتابع الشيخ راشد بن حميد النعيمي: "تؤدي الزورا دوراً مهماً في تحقيق هذا الطموح، وستسهم الشراكات المهمة كهذه في دعم تطورها المتواصل كوجهة ساحلية متميزة، وتحقيق قيمة مستدامة لإمارة عجمان".

وتتنوع الوحدات السكنية بالمرحلة الأولى بين الاستوديوهات والشقق المكونة من غرفة وغرفتي نوم، إلى جانب وحدات أكبر من غرفتي وثلاث غرف نوم من طراز "لوفت" ذي الطابع العصري.

وصُمّم المشروع ليكون منطقة هادئة ضمن المخطط الرئيسي العام للزورا، مستلهماً المبادئ اليابانية القائمة على البساطة والسكينة والارتباط بالطبيعة.

ويجمع التصميم بين العمارة المعاصرة والمساحات الخضراء والعناصر المائية، مع توزيع الوحدات السكنية والمساحات المشتركة بما يتيح إطلالات على الخور وأشجار القرم، كما ستوفر المسافات الواسعة بين المباني شعوراً بالرحابة والخصوصية.

ويستلهم التصميم المعماري مفهوم "Oasis Canyon" ويقدّم تصوراً للمساحات الطبيعية ضمن مفهوم التوسع العمراني العمودي، من خلال شرفات متدرجة وحدائق معلقة ومساحات خارجية رحبة، ويهدف هذا النهج إلى توفير تجربة سكنية تتكامل مع البيئة الساحلية الطبيعية للزورا.

وقال جورج سعد، الرئيس التنفيذي لشركة الزورا للتطوير: "تمثل شراكتنا مع داماك العقارية خطوة إضافية في مسيرة تطوير الزورا، ويقدّم المجتمع السكني المقترح مفهوماً مميزاً للعمارة وأسلوب الحياة على واجهتنا المائية، مع التركيز على المساحات الطبيعية والصحة والعافية والعلاقة بين المساكن ومحيطها".

وأضاف "يتماشى اهتمام داماك بتوسيع حضورها في الزورا على المدى الطويل مع التزامنا بإقامة شراكات تحقق قيمة مستدامة وتدعم النمو المتواصل للوجهة".

من جهتها قالت أميرة سجواني، العضوة المنتدبة لشركة داماك العقارية: "يمثل استثمارنا في الزورا خطوة مهمة نحو توسع داماك في مختلف أنحاء دولة الإمارات، ويعكس ثقتنا القوية بالخطط التنموية طويلة الأمد لإمارة عجمان، كما يمثل فرصاً واعدة في رؤية الإمارة الرامية إلى تعزيز مقوماتها الاقتصادية والسياحية، واستقطاب المزيد من الاستثمارات، وترسيخ مكانتها كوجهة بارزة في دولة الإمارات".

وأضافت "من خلال هذه الشراكة، نطمح إلى الإسهام في تحقيق هذه الرؤية عبر تطوير وجهة استثنائية تحقق قيمة مستدامة على المدى الطويل، وترتقي بجودة الحياة، وتعزز جاذبية عجمان كوجهة مثالية للعيش والعمل والزيارة".

ويتضمن المخطط العام للمشروع مجموعة واسعة من المرافق المخطط لها، بما في ذلك أحواض السباحة والحدائق المنسّقة ومناطق اليوغا واللياقة البدنية ومرافق الأطفال ومسارات المشي والأنشطة الترفيهية المائية، فضلاً عن سينما في الهواء الطلق ومرافق السبا والصحة والعافية وممشى على الواجهة المائية. وتشكل العافية والضيافة ركيزتين أساسيتين لهذه الرؤية، مع دراسة شراكات محتملة مع علامات تجارية في هذه المجالات وتلك المختصة بأسلوب الحياة والمطاعم.

كما يتضمن المشروع وجهة مميزة لتناول الطعام، تقدم تجارب "أوماكاسي" في أجواء تتسم بالخصوصية، وخيارات لتناول الطعام في مساحات خاصة، إضافة إلى تِراس على الواجهة المائية، ليكمّل تركيز المجتمع على الطبيعة والعافية والعيش على الواجهة المائية.

وسيستفيد المشروع من البنية التحتية القائمة في الزورا ومساحاتها الخضراء ومرافقها الترفيهية المتكاملة، بما في ذلك ملعب الجولف المصمم لاستضافة البطولات ووجهات الصحة والعافية والضيافة.

كما سيشكل إضافة إلى مجتمع سكني متنامٍ يجمع بين الحياة الساحلية والخصوصية والأنشطة الترفيهية في الهواء الطلق والقرب من الطبيعة.