عمار بن حميد: الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات محطة وطنية لتوحيد الرؤى

أبوظبي في 10 نوفمبر/ وام/ أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، أن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات تمثل محطة وطنية مهمة لتوحيد الرؤى وتكامل الجهود، وتعزيز العمل الحكومي المشترك، وتبادل الخبرات والتجارب، بما يسهم في تطوير الأداء الحكومي والارتقاء بجودة الخدمات، وتحقيق المزيد من الإنجازات التنموية.

جاء ذلك خلال حضور سموه أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2026.

وشهد سمو ولي عهد عجمان، عدداً من جلسات الاجتماعات والتقى إخوانه سمو أولياء العهود، كما شهد حواراً قيادياً لسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، رئيس المجلس التنفيذي، ضمن أعمال الاجتماعات.

وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي: إن العمل برؤى طموحة ومبادرات مبتكرة يشكل ركيزة أساسية لمواصلة مسيرة التنمية الشاملة، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.

وأكد سموه أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية، وتكثيف الجهود لتطوير منظومة العمل الحكومي، بما يواكب تطلعات المستقبل ويعزز مكانة دولة الإمارات وريادتها.