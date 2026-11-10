برجيل تستعرض بالكونجرس العسكري تجربة الإمارات في الجاهزية الصحية

أبوظبي في 10 نوفمبر/ وام/ سلطت "برجيل القابضة"، خلال مشاركتها في فعاليات "الكونجرس العالمي الـ46 للطب العسكري"، الضوء على التجربة الإماراتية في تعزيز الجاهزية الصحية، وأهمية تطوير الشراكات بين المؤسسات العسكرية ومقدمي الرعاية الصحية في القطاع الخاص، بما يشمل التدريب المشترك والابتكار وتبادل الخبرات التشغيلية.

وأكد الدكتور شمشير فاياليل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ"برجيل القابضة"، خلال جلسة حوارية رئيسية ضمن فعاليات الكونجرس، أهمية توسيع التعاون بين القطاعين العسكري والمدني، بما يتجاوز العقود الخدمية التقليدية إلى بناء القدرات الطبية وتطوير التدريب والجاهزية التشغيلية، مشيراً إلى أن العمل مع المؤسسات العسكرية أسهم في تطوير نهج المجموعة في القيادة والخدمات اللوجستية واتخاذ القرارات تحت الضغط.

وأوضح أن التطورات في البيئات التشغيلية، والاستخدامات المتعددة للتقنيات، مثل الطائرات المسيرة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب التحديات المرتبطة بأمن أنظمة الرعاية الصحية المترابطة، تفرض متطلبات جديدة على الخدمات الطبية، وتستدعي بناء سلاسل إمداد مرنة، وتحديد تسلسل واضح للقيادة، وضمان استمرارية العمليات حتى في حالات انقطاع الاتصالات.

وقال إن تعزيز الجاهزية والقدرة على الصمود على المدى الطويل يتطلب استعداد المؤسسات الصحية لمواجهة الاضطرابات والتحديات المختلفة، مشيراً إلى أن دولة الإمارات أظهرت أهمية هذين العنصرين خلال الفترة الأخيرة.

وفيما يتعلق بالتعليم الطبي، أكد أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة الأطباء والكوادر الصحية ودعم قدراتهم على اتخاذ القرارات، مشدداً على ضرورة تطوير أساليب التعليم الطبي وإدماج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المناهج منذ المراحل الأولى، بدلاً من إضافتها لاحقاً إلى الأنظمة التعليمية القائمة.

وقال إن المجموعة تسعى إلى إعادة تصور مفهوم كليات الطب ونماذج التعليم الطبي بما يواكب التحولات التقنية، مع التأكيد على أهمية تحقيق التوازن بين توظيف التقنيات الحديثة والحفاظ على الدور الإنساني للطبيب، مشيراً إلى ثقته بقدرة دولة الإمارات على قيادة تطوير منظومة التعليم الطبي، مع الحفاظ على التقدير السريري والقيم الإنسانية والتعاطف مع المرضى بوصفها ركائز أساسية في الممارسة الطبية.

وفي سياق الشراكات بين القطاعين العسكري والمدني، دعا إلى توسيع مجالات التعاون لتشمل تبادل الخبرات التشغيلية، وتعزيز قدرات طب الكوارث، وتطوير الخدمات اللوجستية الطبية، والبحث العلمي والتقنيات، إلى جانب تدريب الكوادر الصحية، بما يسهم في رفع كفاءة الاستجابة للحالات الطارئة.

وأشار إلى أن عمليات المجموعة الممتدة عبر نحو 17 دولة أسهمت في بناء خبرات وقدرات يمكن الاستفادة منها في بيئات الرعاية الصحية المختلفة، موضحاً أن الدروس المستفادة من العمليات الإنسانية ساعدت في تطوير الخدمات اللوجستية والتدريب، وتوجيه استثمارات المجموعة نحو بناء قدرات متخصصة في الجاهزية والاستجابة من خلال شركة "بروميثيوس ميديكال إنترناشيونال".

وأعرب عن تقديره للفرص التي توفرها دولة الإمارات والنهج الذي أرسته قيادتها، داعياً مؤسسات الرعاية الصحية في القطاع الخاص إلى توظيف خبراتها وإمكاناتها لدعم الجاهزية والاستعداد على نطاق أوسع، وبناء قدرات مستدامة تضمن الاستجابة الفعالة للطوارئ والأزمات المستقبلية واستمرارية تقديم الرعاية الصحية.