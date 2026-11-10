معرض "عقول إماراتية تبتكر" يستعرض 25 مشروعاً طلابياً في أم القيوين

أم القيوين في 10 نوفمبر/ وام/ نظّم مركز أم القيوين الثقافي، اليوم، معرض "عقول إماراتية تبتكر"، ضمن فعاليات شهر الابتكار «الإمارات تبتكر 2026»، بمشاركة طلبة المدارس الحكومية والخاصة في الإمارة والكلية التطبيقية البريطانية، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الثقافة الرامية إلى دعم المواهب، وتشجيع الإبداع، وإبراز الابتكارات النوعية.

وقدم الطلبة المشاركون في المعرض 25 مشروعاً ابتكارياً في مجالات الاستدامة وتوليد الطاقة والذكاء الاصطناعي والأمن الغذائي، إلى جانب تطبيقات في الصحة والتعليم والسلامة، وتنوعت المشروعات بين تطبيقات رقمية وتصاميم هندسية ونماذج لأجهزة تلبي احتياجات فئات مختلفة من المجتمع.

واستعرض الطلبة حلولاً لاستخلاص المياه من رطوبة الهواء وفحص جودة المياه وتجميع مياه الأمطار، إلى جانب نظام للريّ الذكي ومشروعات للحد من التلوث البحري وإعادة تدوير البلاستيك. كما عرضوا عربة كهربائية تُشحن بالطاقة الشمسية وممشى يولّد الكهرباء من خطوات المشاة.

و عرض الطلبة مشاريعم التي شملت تطبيقات تشجع القراءة الأسرية وتساعد على تحسين بيئة الدراسة وتحليل الوجبات، إلى جانب أجهزة مساندة لكبار السن والمكفوفين، وحلول رقمية لتبادل الملفات وتسجيل الحضور وتأمين البوابات. كما عرض الطلبة نماذج لاستكشاف أعماق البحار ومعالجة أعطال كابلات الإنترنت البحرية، ومشروعات في مجالي تقنيات الفضاء والطائرات المسيّرة.

وأتاح المعرض للطلبة تقديم نماذجهم وشرح آليات عملها واستخداماتها أمام الزوار، بما يسهم في ترسيخ ثقافة الابتكار لديهم وتوظيف معارفهم العلمية والتقنية في تطوير حلول عملية تلبي احتياجات المجتمع.

وحضر المعرض سعادة محمد عيسى الكشف وسعادة منى راشد طحنون، عضوا المجلس الوطني الاتحادي، إلى جانب مديري المؤسسات والدوائر الحكومية في الإمارة.