الاتحاد النسائي العام وهيئة الأمم المتحدة للمرأة يطلقان سلسلة ملتقيات لتعزيز القدرات الوطنية في السياسة الخارجية والعمل الدبلوماسي

أبوظبي في 10 نوفمبر / وام/أطلق الاتحاد النسائي العام، بدعم فني من هيئة الأمم المتحدة للمرأة –مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدول مجلس التعاون الخليجي وبالتعاون مع وزارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، «سلسلة الملتقيات الشهرية لتعزيز القدرات الوطنية في السياسة الخارجية والعمل الدبلوماسي»، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية للسلسة والتي عُقدت بمقر الاتحاد النسائي العام في أبوظبي، تحت عنوان «الأسس الاستراتيجية والمبادئ الموجهة للسياسة الخارجية المرتكزة على تمكين المرأة»، بمشاركة ممثلين عن المؤسسات الوطنية والبعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة، إلى جانب نخبة من الخبراء والمختصين في مجالات السياسة الخارجية والعلاقات الدولية.

وفي الكلمة الافتتاحية خلال الجلسة، أكدت الشيخة حصة بنت سلطان بن خليفة آل نهيان وكيل وزارة مساعد للشؤون القنصلية بوزارة الخارجية على "أن إطلاق سلسلة ملتقيات تعزيز القدرات الوطنية في السياسة الخارجية والعمل الدبلوماسي يجسد رؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، لتشكل منصة عالمية لبناء الكوادر النسائية وتعزيز حضور المرأة في العمل الدبلوماسي وترسيخ مشاركتها في مسارات التنمية والسلام. كما يعكس التزام دولة الإمارات المتواصل بدعم الجهود الدولية لتحقيق المساواة وتمكين المرأة على المستويات كافة".

وتأتي هذه المبادرة في إطار الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة للفترة 2024–2027، والتي تتضمن محوراً خاصاً بدعم السياسة الخارجية المرتكزة على تمكين المرأة، إلى جانب تعزيز مشاركتها في عمليات السلام وصنع القرار، وتسريع تمكينها الاقتصادي، وتوسيع حضورها في مجالات العمل المناخي والتنمية المستدامة. وتهدف سلسلة الملتقيات إلى توفير منصة مؤسسية مستدامة للحوار وتبادل المعارف والخبرات واستعراض أفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تعزيز القدرات الوطنية ورفع جاهزية الكوادر العاملة في مجالات السياسة الخارجية والدبلوماسية والتعاون الدولي، وتطوير مقاربات تستند إلى الإنجازات الوطنية وتنسجم مع الأولويات الاستراتيجية لدولة الإمارات.

وتجسد المبادرة التوجهات التي أرستها رؤية «أم الإمارات 50:50»، التي أطلقتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، والتي تستهدف تعزيز دور المرأة الإماراتية في صناعة المستقبل، وترسيخ حضورها في مواقع القيادة وصنع القرار، وتوسيع إسهاماتها في رسم السياسات والأجندات الوطنية والدولية. كما تعكس المبادرة حرص المؤسسات الوطنية على البناء على الإنجازات التي حققتها المرأة الإماراتية في مختلف المجالات، ولا سيما في العمل الدبلوماسي والعلاقات الدولية، وتعزيز الاستفادة من هذه التجربة في تطوير مقاربات مبتكرة تسهم في ترسيخ حضور المرأة في السياسة الخارجية.

وبدورها، أكدت سعادة نورة خليفة السويدي، الأمين العام للاتحاد النسائي العام، أن إطلاق هذه السلسلة يترجم الرؤية والتوجيهات السديدة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، في النهوض بدور المرأة الإماراتية وتأهيلها للقيادة في شتى القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها العمل الدبلوماسي والسياسة الخارجية. وقالت سعادتها: «إن تمكين المرأة في مجالات العلاقات الدولية والدبلوماسية ركيزة استراتيجية تعزز من مكانة دولة الإمارات على الساحة الدولية، وتضمن مشاركة فاعلة ومؤثرة للمرأة في رسم السياسات وصنع القرار وصياغة مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً».

وسلطت الدكتورة موزة الشحي، مديرة مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدول مجلس التعاون الخليجي، الضوء على أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تجمع هيئة الأمم المتحدة للمرأة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وقالت الشحي: «: «إن الشراكة التي تجمع هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالاتحاد النسائي العام ووزارة الخارجية تمثل نموذجاً للتعاون المؤسسي القائم على الجمع بين الخبرة الوطنية والمعرفة الدولية، وترجمة الالتزامات المشتركة إلى مبادرات عملية. وأشارت الشحي إلى أن الاهتمام الدولي المتزايد بالمقاربات التي تضع المرأة في صميم السياسة الخارجية يعكس إدراكاً متنامياً لأهمية مشاركتها في صياغة القرارات المتعلقة بالسلام والأمن والتنمية والتعاون الدولي، مؤكدة أن الاستفادة من التجارب الدولية لا تعني تبني نموذج موحد، وإنما تتيح فرصة لفهم الممارسات المختلفة واستخلاص الدروس التي تتلاءم مع الأولويات والخصوصيات الوطنية.

وتضمن برنامج الجلسة الافتتاحية كلمة ألقتها عنود يوسف عبدالمحسن، مدير مركز فاطمة بنت مبارك للمرأة والسلام والأمن بالإنابة، تناولت فيها أهداف السلسلة بوصفها منصة مؤسسية مستدامة للحوار الاستراتيجي وتبادل الخبرات الدولية، وأوضحت أن المبادرة تمثل استثماراً معرفياً نوعياً لتطوير جاهزية وتنافسية الكوادر الوطنية، وتعزيز الشراكات الفاعلة بين المؤسسات الوطنية والجهات الدولية في مجالات السياسة الخارجية والدبلوماسية المعاصرة.

فيما تناولت الجلسة الافتتاحية الأسس المفاهيمية والاستراتيجية للسياسة الخارجية المرتكزة على تمكين المرأة، وتطور هذه المقاربات على المستوى الدولي، والعلاقة بينها وبين السياسات الخارجية المراعية للتوازن بين الجنسين، فضلاً عن ارتباطها بأجندات السلام والأمن والتنمية المستدامة من خلال عرض تقديمي قدمه السيد ميكي جاسفيك، نائب رئيس معهد الأمن الشامل وخبير أول في بناء السلام والعلاقات الحكومية والسياسات العامة.

كما تضمن البرنامج جلسة حوارية بعنوان «أدوات التأثير الدبلوماسي في القضايا العالمية»، بمشاركة السيدة هند وليد نصيف الشريم، مدير إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية، وسعادة لوسي بيرجر، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة. وركزت الجلسة الحوارية على استعراض التجارب الأوروبية في إدماج قضايا المرأة وتمكينها ضمن السياسات الخارجية والعمل الدبلوماسي، فضلاً عن استكشاف فرص الاستفادة من الخبرات الدولية في ضوء الأولويات الوطنية لدولة الإمارات وإنجازاتها في مجالات تمكين المرأة والدبلوماسية.

وتمثل الجلسة الافتتاحية نقطة انطلاق لسلسلة من الملتقيات الشهرية التي تستهدف تعزيز الحوار بين المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية والخبراء والمختصين، وتطوير فهم مشترك للمفاهيم والاتجاهات الحديثة في السياسة الخارجية والعمل الدبلوماسي. ومن المقرر أن تتناول الملتقيات المقبلة موضوعات تخصصية تشمل الدبلوماسية الوقائية، والتفاوض متعدد الأطراف، والاتصال الاستراتيجي، وصياغة السياسات، والدبلوماسية الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والدبلوماسية المناخية والاقتصادية والثقافية، وقضايا الحوكمة العالمية.

وام / خا