غدًا غرة جمادى الآخرة فلكيًا

الشارقة في 10 نوفمبر/ وام/أظهرت الحسابات الفلكية أن غدًا الأربعاء 11 نوفمبر سيكون غرة شهر جمادى الآخرة لعام 1448هـ فلكيًا بعد تعذّر رؤية الهلال لغروب القمر قبل غروب الشمس على أن يكون اليوم هو المتمم لشهر جمادى الأولى. أوضح مجمع الشارقة للفضاء والفلك التابع لجامعة الشارقة، أن

المعطيات الفلكية أظهرت أن عمر الهلال السطحي عند غروب شمس في 9 نوفمبر بلغ 7 ساعات و48 دقيقة باستطالة قدرها 6 درجات و4 دقائق قوسية فيما كان على ارتفاع درجتين تحت الأفق وغرب قبل الشمس بنحو 10 دقائق مما جعل رؤيته غير ممكنة بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوبات.

ووفق الحسابات الفلكية حدث الاقتران المركزي للقمر (المحاق) يوم 9 نوفمبر عند الساعة 11:02 صباحاً فيما وقع الاقتران السطحي بالنسبة إلى مدينة الشارقة عند الساعة 9:45 صباحاً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.