الإمارات تتقدم 9 مراكز في جدول الترتيب العام بأولمبياد الشباب بداكار

داكار في 10 نوفمبر /وام/ تقدمت دولة الإمارات تسعة مراكز في جدول الترتيب العام لدورة الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026»، المقامة في العاصمة السنغالية حتى 13 نوفمبر الجاري، لتحتل المركز الـ18 بالتساوي مع البرتغال، بعدما رفعت رصيدها إلى أربع ميداليات بواقع ذهبيتين وفضية وبرونزية، مسجلة أفضل حصيلة لها في تاريخ مشاركاتها بالدورة.

وجاءت ميداليات الإمارات عبر ريان ملحان، الفائز بذهبية فردي الرجال في الريشة الطائرة، وسعيد عمر، المتوج بذهبية سباق 400 متر، وأروى علي، الحاصلة على فضية سباق 100 متر للسيدات، وعائشة محمد، الفائزة ببرونزية سباق 400 متر للسيدات.

واحتفى وفد دولة الإمارات في مقر إقامته بداكار بأبطال منتخب ألعاب القوى، بحضور سعادة سعيد حمدان النقبي، سفير الدولة لدى السنغال، واللواء الدكتور محمد عبدالله المر، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الإماراتية رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى، وسعادة المهندسة خلود الظاهري، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الإماراتية، وسعادة محمد بن درويش، المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الإماراتية، وأحمد الطيب، مدير وفد الإمارات، وجميلة عبدالرحمن، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لألعاب القوى.

وأكد اللواء الدكتور محمد عبدالله المر أن إحراز منتخب ألعاب القوى ثلاث ميداليات عبر ثلاثة لاعبين يمثل إنجازاً تاريخياً واستثنائياً، يعكس التطور المتواصل لألعاب القوى الإماراتية ودورها في دعم رصيد الدولة من الميداليات في المحافل الدولية.

وأوضح أن تتويج سعيد عمر بالميدالية الذهبية، وعائشة محمد بالميدالية البرونزية، بعد فضية أروى علي، منح منتخب ألعاب القوى العلامة الكاملة، بعدما صعد جميع لاعبيه المشاركين إلى منصات التتويج، مشيراً إلى أن تنوع الميداليات بين الذهب والفضة والبرونز يجسد تطور مستويات اللاعبين واللاعبات وقدرتهم على المنافسة في الاستحقاقات الأولمبية.

وقال إن ألعاب القوى الإماراتية أثبتت أنها رافد رئيسي للإنجازات الرياضية، مشيراً إلى أن تتويج جميع لاعبي ولاعبات المنتخب المشاركين يعكس جودة الإعداد وكفاءة العمل الفني والاستراتيجي الذي ينتهجه الاتحاد.

وأضاف أن ذهبية سعيد عمر، وفضية أروى علي، وبرونزية عائشة محمد، تمثل ثمار استراتيجية مستدامة ترتكز على اكتشاف المواهب وصقلها والاستثمار في الفئات العمرية، مؤكداً أن الإنجاز امتداد للنجاحات القارية ويبرهن على قدرة الإمارات على إعداد أبطال قادرين على المنافسة والصعود إلى منصات التتويج الأولمبية.

وأكد أن الاتحاد سيواصل تطوير منظومة إعداد اللاعبين واللاعبات، وتوسيع قاعدة المواهب، وتعزيز المشاركات الدولية، بما يسهم في إعداد أجيال متعاقبة من الأبطال وترسيخ مكانة ألعاب القوى كإحدى الركائز الأساسية للإنجازات الرياضية الإماراتية.

وعلى صعيد المنافسات، يختتم منتخب الإمارات للقوس والسهم، المكون من خليفة الكعبي وهدى آل علي، مشاركته في ساعة متأخرة من مساء اليوم بمواجهة المنتخب المصري في منافسات الفرق المختلطة، فيما يخوض سلطان الحمادي سباق الفردي ضد الساعة للدراجات الهوائية لمسافة 8.5 كيلومتر.

كما يستهل معاذ وائل، لاعب منتخب الإمارات للملاكمة، مشواره في منافسات وزن 70 كجم، بمواجهة الغاني روبرت أمارتي في الدور ربع النهائي.