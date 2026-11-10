رالي أبوظبي الصحراوي يعلن مسار النسخة الـ35 بطول 1931 كيلومتراً من العين إلى السلع والعودة

أبوظبي في 10 نوفمبر/ وام/ أعلن رالي أبوظبي الصحراوي عن مسار النسخة الخامسة والثلاثين، التي تقام من 22 إلى 27 نوفمبر الجاري، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، بتنظيم منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، وبالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، عبر رحلة تمتد لمسافة 1931 كيلومتراً من مدينة العين إلى السلع والعودة، في الجولة الختامية لبطولتي العالم للراليات الصحراوية الطويلة للسيارات والدراجات النارية لعام 2026.

ويتضمن المسار 1326 كيلومتراً من المراحل الخاصة الخاضعة للتوقيت، التي ستحدد هوية أبطال العالم بعد خمسة أيام من المنافسات، فيما يجمع بين الكثبان الرملية الشاهقة، والمسارات الصحراوية السريعة، والتضاريس الصخرية والأسطح الصلبة، إلى جانب مقاطع تتطلب مهارات عالية في الملاحة وتحديد الاتجاهات.

وللمرة الأولى في تاريخه، يصل الرالي إلى منطقة السلع في الظفرة، حيث تستضيف المرحلة الثانية، المقررة يوم 24 نوفمبر، مرحلة خاصة بطول 330 كيلومتراً تنتهي عند مخيم الماراثون المطل على الخليج العربي، في محطة تضيف بعداً جديداً للمنافسات من خلال تحديات التحمل والاعتماد على النفس، قبل عودة المتسابقين إلى مدينة زايد في اليوم التالي.

وأكد سعادة ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، أن رالي أبوظبي الصحراوي ارتبط بمنطقة الظفرة على مدى عقود، وأن توسعه هذا العام حتى السلع يعكس ما تزخر به المنطقة من مقومات طبيعية وتراثية، ويمنح العالم فرصة للتعرف إلى هويتها الثقافية والحضارية، مشيراً إلى أن شجرة الغاف التاريخية تمثل رمزاً للصبر والتكيف والارتباط العميق بين الإنسان والصحراء، وهي قيم تجسدها طبيعة الرالي.

كما يسلط المسار الضوء على شجرة الغاف التاريخية في السلع، التي يزيد عمرها على 200 عام، وكانت محطة يستدل بها المسافرون في الصحراء، قبل أن يوجه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بإنشاء مزرعة حولها للمحافظة عليها، فيما تمتد الغابة المحيطة بها اليوم على مساحة تقارب 301 هكتار.

وقال سعيد الظاهري، مدير إدارة التنمية الإقليمية في منطقتي العين والظفرة بدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، إن مسار النسخة الحالية يمنح الجماهير الدولية فرصة لاكتشاف التنوع الطبيعي والتراثي لإمارة أبوظبي، من واحات العين إلى صحراء الظفرة وساحل الخليج العربي، بما يعزز مكانة الإمارة كوجهة تجمع بين الرياضة العالمية والسياحة والثقافة.

وتنطلق المنافسات الفعلية يوم 23 نوفمبر من العين إلى مدينة زايد، التي تحتضن المخيم الرئيسي للرالي، قبل الانتقال إلى السلع في اليوم التالي، ثم العودة إلى مدينة زايد يوم 25 نوفمبر، يعقبها تنظيم مرحلة دائرية عبر كثبان ليوا الرملية يوم 26 نوفمبر، على أن تختتم المنافسات يوم 27 نوفمبر بالعودة إلى مدينة العين.

من جانبه، أكد سعادة خالد بن سليّم، رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، أن النسخة الـ35 تمثل محطة جديدة في مسيرة الرالي، من خلال مسار متكامل يعبر إمارة أبوظبي ويقدم تحديات متنوعة للمتسابقين، مشيراً إلى أن استضافة الجولة الختامية لبطولتي العالم للمرة الأولى تضفي أهمية استثنائية على كل كيلومتر من المراحل الخاصة، حيث سيتم حسم الألقاب العالمية في أبوظبي.

وأضاف أن المسار يجمع بين الكثبان الرملية الشهيرة، والمسارات السريعة، والتضاريس الصخرية، ومقاطع الملاحة الدقيقة، فيما يمنح مخيم الماراثون في السلع المطل على الخليج العربي بعداً جديداً للمنافسات، إلى جانب إبراز مناطق ذات قيمة تاريخية وثقافية في إمارة أبوظبي.