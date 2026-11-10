وزير الزراعة الأردني: جائزة خليفة الدولية أسهمت بتطوير قطاع النخيل والتمور بالمملكة

عمّان في 10 نوفمبر/ وام/ أكد معالي الدكتور صائب عبد الحليم الخريسات وزير الزراعة في المملكة الأردنية الهاشمية، أن الشراكة الممتدة لأكثر من ثماني سنوات بين وزارة الزراعة الأردنية وجمعية التمور الأردنية وقطاع النخيل في المملكة وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي أسهمت بشكل كبير في تطوير صناعة التمور الأردنية وتعزيز الابتكار وإدخال التقنيات الحديثة في زراعة نخيل التمر.

وقال معاليه لوكالة أنباء الإمارات " وام " على هامش المهرجان الدولي الثامن للتمور الأردنية 2026، إن هذه الشراكة كان لها دور بارز في تطوير صناعة التمور وتعزيز عمليات التصدير، إلى جانب ربط المزارعين والمنتجين بالمستوردين، بما يسهم في توسيع فرص تسويق التمور الأردنية.

وأضاف أن التعاون مع الجائزة يشمل إدخال تقنيات زراعية حديثة ودعم الأبحاث العلمية الرامية إلى تطوير زراعة نخيل التمر ومكافحة الأمراض التي تصيبه معربا عن اعتزازه بهذه الشراكة التكاملية والمستدامة ودورها في دعم قطاع التمور في المملكة.