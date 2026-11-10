"إيه آي كيو" و"كوارترماستر" تتعاونان لتعزيز السلامة البحرية بالذكاء الاصطناعي

أبوظبي في 10 نوفمبر/وام/ أعلنت شركة "إيه آي كيو" ومقرها أبوظبي، المتخصصة في الذكاء الاصطناعي الصناعي والتي تعمل على تطوير حلول مبتكرة لقطاع الطاقة وقطاعات أخرى، وشركة "كوارترماستر" (Quartermaster) الأمريكية المتخصصة في المعلومات والتحليلات البحرية، عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي لاستكشاف فرص تطوير حلول مشتركة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتعزيز السلامة والأمن البحري في عمليات الطاقة في المناطق البحرية.

وجرى توقيع الاتفاقية خلال معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2026"، الذي شاركت فيه "إيه آي كيو" بصفتها الشريك المضيف للذكاء الاصطناعي. وتجمع هذه الشراكة بين خبرات الشركتين وقدراتهما المتكاملة، إذ تمتلك "كوارترماستر" شبكة "سمارت ماست" (SmartMast) للاستشعار البحري، التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتعمل في الوقت الفعلي وتنتشر حالياً على متن أكثر من 650 سفينة في 25 دولة. وتوفر الشبكة إمكانات رصد السفن وتحديد هويتها ومتابعة الأنشطة البحرية، دون الحاجة إلى بيانات نظام التعريف الآلي للسفن (AIS)، أو أنظمة الملاحة العالمية عبر الأقمار الاصطناعية (GNSS)، أو الصور الملتقطة بالأقمار الاصطناعية.

في المقابل، تتمتع "إيه آي كيو" بخبرات واسعة ومتخصصة في عمليات النفط والغاز البحرية، وإجراءات السلامة التشغيلية، وتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة. وسبق للشركة أن طبّقت حلها "سمارتي" (SMARTi) الذي يعتمد على تقنيات الرؤية الحاسوبية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، على متن عشرات السفن العاملة في دولة الإمارات.

وفي إطار هذا التعاون، تعتزم الشركتان دراسة طرح حلولهما في الأسواق بصورة مشتركة، واستعراض حلول متكاملة للتصدي للتحديات الرئيسية التي تواجه عمليات الطاقة في المناطق البحرية، بما يشمل مراقبة المنصات البحرية وخطوط الأنابيب والبنية التحتية تحت سطح البحر وحمايتها، ورصد السفن غير المصرّح لها والأنشطة البحرية المشبوهة. كما ستركّز الشركتان على تعزيز السلامة البحرية ورصد الحوادث بما يسهم في حماية الأفراد والأصول، إلى جانب تقييم المخاطر بالاستناد إلى البيانات، بما قد يسهم في حصول الشركات المشغّلة في القطاع البحري على شروط تأمين أكثر ملاءمة.

وقال دينيس جول، الرئيس التنفيذي لشركة "إيه آي كيو": "بصفتنا شركة رائدة في توظيف الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة، نلتزم في ’إيه آي كيو‘ بتقديم حلول مبتكرة تُحدث نقلة نوعية في العمليات البحرية، وتكون جاهزة للتطبيق على أرض الواقع. ويأتي تعاوننا مع ’كوارترماستر‘ استكمالاً للنجاح الذي حققناه في تطبيق حل ’سمارتي‘ على متن السفن، حيث يجمع بين تقنيات استشعار بحري متطورة بمعايير عالمية وخبرات متخصصة في قطاع الطاقة وقدرات متقدمة لتحليل البيانات. ويتيح هذا التكامل إمكانات كبيرة لتعزيز السلامة والأمن في مختلف العمليات البحرية. وكان من دواعي فخرنا الإعلان عن هذه الشراكة خلال معرض ’أديبك‘، بما يعزز زخم التحوّل الرقمي في قطاع الطاقة على مستوى المنطقة، الذي ظهر جليّاً خلال فعاليات المعرض."

من جانبه، قال نيل سوبين، الرئيس التنفيذي لشركة "كوارترماستر": "تعدّ محدودية القدرة على متابعة ومراقبة البنية التحتية لقطاع الطاقة في المناطق البحرية والعمليات اللوجستية المرتبطة بها أحد أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي. وقد سجّلت شبكة ’سمارت ماست‘ التابعة لنا أكثر من 3 ملايين عملية رصد في 25 دولة، ما يتيح للشركات المشغّلة متابعة الأنشطة البحرية فور وقوعها، استناداً إلى معلومات يجري التحقق منها بصورة مستقلة. وتمكّننا شراكتنا مع ’إيه آي كيو‘ من توظيف هذه القدرات مباشرةً في العمليات التشغيلية لقطاع الطاقة في المناطق البحرية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث تُعد السلامة والأمن البحري ذات أهمية حيوية لهذه العمليات".

وسيشمل التعاون في مرحلته الأولى دولة الإمارات العربية المتحدة، مع تطلّع الشركتين إلى توسيع نطاقه ليشمل دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها من الأسواق العالمية بالتزامن مع تطور الشراكة.