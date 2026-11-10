منافسة قوية بين نخبة العالم على الصدارة في بطولة العين الكبرى للرماية "كومباك سبورتينغ"

العين في 10 نوفمبر/ وام/ يحتدم صراع الصدارة في بطولة العين الكبرى لـ«كومباك سبورتينغ» مع ختام منافسات يومها الثاني، بعدما تقاسم ثلاثة رماة المركز الأول، وجاء خلفهم خمسة رماة بفارق طبق واحد، لتتواصل المنافسة على المراكز الأولى قبل محطة الختام.

ويتقاسم الفرنسي ماتيو ديلماس، والقبرصي ليفكيوس ميلتيادوس، والإسباني خوسيه مانويل رودريغيز أندوخار، صدارة الترتيب العام برصيد 148 طبقاً لكل منهم من أصل 150 طبقاً، وسط تقارب في النتائج يعزز التنافس على اللقب.

وجاء في المركز الرابع مكررا خمسة رماة برصيد 147 طبقاً لكل منهم، هم الإيطالي إنريكو دي توماسي، والبريطاني بريت وينستانلي، والفرنسي كريستوف أوفريه، والفنلندي أوليفر أويانسو، والبريطاني تروي ثورنيل، لتبقى المراكز الأولى مفتوحة على احتمالات عدة في الجولات المتبقية.

وعلى صعيد المشاركة الإماراتية، سجل عبيد مصبح بن ضاوي الخاطري 142 طبقاً في منافسات البطولة.

وامتد التنافس على الصدارة إلى منافسات السيدات، إذ تقاسمت إينا ألكسندروفا والأمريكية ماديسون شارب المركز الأول برصيد 144 طبقاً لكل منهما، فيما جاءت البريطانية لوسي إيرل ثالثة برصيد 143 طبقاً، بفارق طبق واحد عن المتصدرتين.

وفي فئة الشباب، تعادل الفرنسيان لوكاس ديماريه وهوغو باردو في الصدارة برصيد 144 طبقاً، تلاهما الليتواني رويوس أوزوكاوسكاس والفنلندي روبي أويانسو في المركز الثالث مكرراً برصيد 140 طبقاً.

وتصدر الإسباني خوسيه مانويل رودريغيز أندوخار فئة «سينيور» برصيد 148 طبقاً، متقدماً بفارق طبق واحد على الإيطالي إنريكو دي توماسي، فيما جاء الفنلندي ماركو أويانسو ثالثاً برصيد 146 طبقاً.

وفي فئة «فيتران»، تصدر البريطاني كيفن جوبلينغ برصيد 141 طبقاً، متقدماً على البريطاني فيليب ثورولد والإيطالي كارلو سيستيني، في المركز الثاني برصيد 139 طبقاً لكل منهما، فيما تصدر المجري ميهالي فاركاش فئة «ماستر» برصيد 135 طبقاً.