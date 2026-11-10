تدوير تشغّل خدمات تجميع النفايات في 70 منطقة بأبوظبي

أبوظبي في 10 نوفمبر/ وام/ أعلنت مجموعة تدوير، بدء عمليات جمع النفايات بنجاح في نطاقَي الخدمة الثالث والرابع عبر شركتها التابعة «تجميع»، ليرتفع عدد المناطق المستفيدة من خدمات الشركة إلى 70 منطقة في البر الرئيسي لأبوظبي وعدد من جزرها. ومع اتساع نطاق الخدمة، تواصل «تجميع» متابعة العمليات بشكل آني وتحسينها استناداً إلى ملاحظات السكان. ويضم نطاق الخدمة الثالث 38 منطقة موزّعة بين البر الرئيسي لأبوظبي وعدد من جزرها، فيما يضم النطاق الرابع 32 منطقة في البر الرئيسي. وبعد أن تسلّمت «تجميع» العمليات في النطاقين في مايو ويوليو 2026 على التوالي، تعمل الشركة على تحسين الخدمات، وتعتزم استبدال حاويات النفايات في عدد من المناطق، منها بني ياس والشامخة ومدينة الرياض.

ويشارك أكثر من 1,150 عاملاً وموظفاً في عمليات جمع النفايات اليومية في النطاقين، ويدعم هذه العمليات أسطول من 307 مركبة وأكثر من 39,700 حاوية موزّعة على المناطق المشمولة بالخدمة. وتجمع «تجميع» أكثر من 1,940 طناً من النفايات يومياً في النطاقين مجتمعَين، مستندةً إلى البيانات في إدارة عملياتها بكفاءة وتقديم خدمة موثوقة للسكان في المناطق السبعين.

وقال إتيان بيتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة تدوير: "يشكّل جمع النفايات بصورة موثوقة نقطة الانطلاق في تحوّل أبوظبي نحو الاقتصاد الدائري. فمن خلال توسيع نطاق عملياتنا، نعزّز الخدمات التي يعتمد عليها الأفراد يومياً، ونطوّر منظومة أكثر تكاملاً لإدارة النفايات تدعم استرداد الموارد ومعالجة النفايات. ويجسّد هذا التقدّم التزامنا بتحسين الخدمات والإسهام في تحقيق مستهدفات أبوظبي المتمثّلة في تحويل مسار ‎80%‎ من النفايات بعيداً عن المكبّات بحلول عام 2031".

ورافق التوسّع تنفيذ تحسينات استجابةً لاحتياجات المناطق المشمولة بالخدمة. ففي نطاق الخدمة الثالث، حدّدت «تجميع» 106 مواقع سكنية تستدعي متابعة دقيقة، وعدّلت خدمات الجمع فيها وبدأت متابعتها بانتظام. واستجابةً لملاحظات السكان، أعادت الشركة تصميم أغطية الحاويات المخصّصة لمركبات الجمع ذات التحميل الجانبي لتضمّ فتحةً ثانية. كما أزالت النفايات المتراكمة في بعض مواقع الجزر بالاستعانة بخدمات عبّارات «سفين» التي توفّرها مجموعة موانئ أبوظبي.

وقال آشلي أليكس، الرئيس التنفيذي لشركة «تجميع»: "يوفر هذا التوسّع خدمةً منتظمة لجمع النفايات تستجيب لاحتياجات المناطق السكنية. وتستخدم فرقنا البيانات الآنية لمتابعة مسارات الجمع ورصد الحاويات التي تصل إليها المركبات، ما يساعدنا على تحديد المواقع التي تستدعي اهتماماً إضافياً وتعديل الخدمة وفقاً لذلك. ونولي ملاحظات السكان الأهمية نفسها، سواء تعلّقت بتعديل غطاء حاوية أو بإجراء تحسينات على عمليات الجمع في مواقع تحتاج إلى متابعة أدقّ. وتساعدنا هذه التحسينات العملية في الحفاظ على مستوى الخدمة مع وصولها إلى مزيد من المناطق".

ومع وصول خدماتها إلى 70 منطقة، تواصل «تجميع» تطوير عملياتها بالاعتماد على منصّتها المتكاملة لإدارة النفايات "تدوير 360"، إذ تستخدم الذكاء الاصطناعي لتخطيط مسارات الجمع، وتستفيد من بيانات العمليات لرصد أي قصور في الخدمة وتحديد التحسينات اللازمة. ويعزّز هذا النهج قدرتها على تقديم خدمة موثوقة تستجيب لاحتياجات السكان، ويدعم مواصلة تطوير البنية التحتية البيئية لإمارة أبوظبي.