ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 0.3 %

عواصم في 11 نوفمبر/ وام/ ارتفعت أسعار ⁠الذهب، اليوم الأربعاء، بعد تراجعها بنحو ثلاثة بالمئة في الجلسة السابقة، لكن المكاسب كانت محدودة إذ زادت توقعات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" للفائدة الشهر المقبل.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4043.62 دولار ​للأوقية بحلول الساعة 03:03 بتوقيت جرينتش، بعد انخفاضه بنحو ثلاثة بالمئة إلى 4017.21 دولار أمس الثلاثاء.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.5 بالمئة إلى 4051.10 دولار.

وبالنسبة للمعادن ​النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.7 بالمئة ⁠إلى 52.38 دولار للأوقية، وزاد البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1038.38 دولار.