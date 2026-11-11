شرطة أبوظبي تطلق خطتها الاستراتيجية 2026–2030 لتعزيز ريادة الإمارة عالمياً في الأمن والأمان

أبوظبي في 11 نوفمبر/ وام/ أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي خطتها الاستراتيجية للأعوام 2026 - 2030، التي تشكل خارطة طريق لمستقبل العمل الشرطي والأمني في الإمارة، وترتكز على تعزيز الأمن الاستباقي، وتطوير منظومة أمن الطرق الذكي، ورفع مستويات الجاهزية والاستعداد، وترسيخ الكفاءة والمرونة المؤسسية، بما يواكب التوجهات الحكومية ويعزز استدامة الأمن والأمان وجودة الحياة، ويرسخ مكانة أبوظبي نموذجاً عالمياً رائداً في الأمن والاستقرار.

وأكد معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، أن الخطة الاستراتيجية 2026 - 2030، تجسد الرؤية الطموحة لمستقبل العمل الشرطي والأمني في إمارة أبوظبي، وتترجم توجيهات القيادة الرشيدة في بناء منظومة أمنية متقدمة ومستدامة، قادرة على استشراف المستقبل ومواكبة المتغيرات والتحديات، وتعزيز مكانة أبوظبي باعتبارها واحدة من أكثر المدن أمناً وأماناً على مستوى العالم.

وقال معاليه إن الأمن والأمان يمثلان ركيزة أساسية لمسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها إمارة أبوظبي، ومسؤولية وطنية نواصل أداءها بكل إخلاص وتفانٍ، مستندين إلى رؤية مستقبلية طموحة، ومنظومة عمل شرطية متكاملة تقوم على الاستباقية والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، وتضع الإنسان وجودة حياته في صدارة أولوياتها.

وتنطلق الخطة الاستراتيجية 2026 - 2030 من رؤية "أبوظبي رائدة عالمياً في استدامة الأمن والأمان"، وتتمثل غايتها في أن تكون "أبوظبي أمن وأمان"، ورسالتها في "ضمان أمن أبوظبي عبر منظومة شرطية استباقية متكاملة، تستثمر الذكاء الاصطناعي والابتكار لمواجهة التحديات المستقبلية، وترسخ ثقة المجتمع في بيئة آمنة ومستدامة"، بما ينسجم مع التوجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، ويعزز كفاءة الأداء المؤسسي واستدامة النتائج الأمنية.

وترتكز الخطة على أربع أولويات استراتيجية رئيسية، تتكامل في أهدافها ومبادراتها ومؤشرات أدائها، بما يعزز فاعلية المنظومة الأمنية والشرطية، ويدعم تحقيق المستهدفات الاستراتيجية حتى عام 2030.

وتتمثل الأولوية الأولى في "الأمن الاستباقي"، وتركز على تعزيز القدرات الأمنية الاستباقية، ورفع مستوى الجاهزية لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وتعزيز جودة الحياة والأمن المجتمعي من خلال تطوير منظومة الوقاية والكشف المبكر عن المخاطر والتهديدات، وتوظيف التقنيات الحديثة والحلول الذكية في دعم الأمن والاستقرار.

وتستهدف الأولوية الثانية، وهي "أمن الطرق الذكي"، تطوير منظومة السلامة المرورية، وتعزيز الضبط المروري الذكي، ومواكبة مستقبل مروري آمن من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة في تحليل البيانات المرورية، وتعزيز الالتزام بالقوانين والأنظمة، والحد من الحوادث المرورية والوفيات على الطرق.

وتركز الأولوية الثالثة، وهي "الجاهزية والاستعداد"، على تعزيز منظومة التأمين والحماية الأمنية، ورفع مستويات الجاهزية وكفاءة الاستجابة الأمنية، بما يضمن التعامل السريع والفاعل مع مختلف البلاغات والحوادث والطوارئ، وتعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية، لضمان أعلى مستويات الاستعداد والاستجابة.

وتشمل الأولوية الرابعة، المتمثلة في "الكفاءة والمرونة المؤسسية"، تعزيز المرونة المؤسسية واستشراف المستقبل، وتحقيق الكفاءة المالية والبشرية المستدامة، وتنمية رأس المال البشري وتمكينه، وبناء منظومة شرطية متقدمة قائمة على الذكاء الاصطناعي والبيانات، بما يدعم اتخاذ القرار، ويرفع كفاءة العمليات والخدمات الشرطية، ويعزز استدامة التميز المؤسسي.

وتتضمن الخطة مستهدفات استراتيجية طموحة حتى عام 2030، من أبرزها الحفاظ على معدل الأمن والأمان عند 98%، وتحقيق نسبة لا تقل عن 97% في ثقة المجتمع ورضاه، وخفض معدلات الجريمة بنسبة 1% سنوياً ومعدلات وفيات الطرق بنسبة 2% سنوياً، إلى جانب تحقيق زمن استجابة للبلاغات الطارئة لا يتجاوز 5 دقائق، ورفع مستوى جاهزية شرطة أبوظبي في مجال الذكاء الاصطناعي إلى 90%.

ويستند تنفيذ الخطة إلى منظومة متكاملة للحوكمة والمتابعة وقياس الأداء، وتعزيز التنسيق والتكامل بين القطاعات والإدارات، وربط المبادرات والمشاريع الاستراتيجية بالمستهدفات ومؤشرات الأداء المعتمدة، بما يضمن كفاءة التنفيذ واستدامة النتائج، وتحقيق أثر إيجابي ومستدام في أمن المجتمع وسلامته وجودة حياته، وترسيخ ريادة أبوظبي عالمياً في استدامة الأمن والأمان.