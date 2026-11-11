"أبوظبي للتراث" تستعرض 17 إصدارا حديثا في "معرض الشارقة للكتاب"

الشارقة في 11 نوفمبر/ وام/ تستعرض هيئة أبوظبي للتراث 17 إصدارًا حديثًا، إلى جانب أكثر من 200 إصدار في مجالات التراث والشعر النبطي والفصيح والتاريخ والأدب، ضمن مشاركتها في الدورة الخامسة والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب، وذلك في إطار جهودها لصون الموروث الإماراتي وتعزيز حضور الهوية الوطنية في المشهد الثقافي.

وتتيح الهيئة خلال مشاركتها في المعرض، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب في مركز إكسبو الشارقة تحت شعار "من صُنع الحكايات"، ويستمر حتى 15 نوفمبر الجاري، إصداراتها للباحثين والأدباء والمهتمين بالتراث، وتسهم في تعزيز التبادل المعرفي والثقافي مع المؤسسات والجهات المشاركة.

وتضم الإصدارات الحديثة مجموعة من المؤلفات المتخصصة في الشعر النبطي والتراث الإماراتي، أبرزها ديوان "السديري بن قنون العامري" من جمع وإعداد عبيد بن قذلان المزروعي، والجزء الرابع من "موسوعة أعلام الشعر الشعبي في دولة الإمارات العربية المتحدة" للدكتور راشد أحمد المزروعي، والجزء الحادي والعشرون من "الموسوعة العلمية للشعر النبطي" للدكتور غسان الحسن، إلى جانب ديوان "أمير الشعراء" الذي يضم قصائد المشاركين في الموسم الحادي عشر من المسابقة.

وفي مجال الدراسات التراثية والشعرية، تعرض الهيئة الطبعة الثانية من كتاب "أبيات شعبية.. من مرويات الذاكرة النسائية في الإمارات" من جمع وإعداد فاطمة الهاشمي (ليالي)، والطبعة الثانية من كتاب "مختصر أوزان الشعر النبطي" للدكتور غسان الحسن، إضافة إلى "ملخص أوزان الشعر النبطي وتفعيلاتها" من تأليف وإعداد الدكتور غسان الحسن.

وتشمل الإصدارات البحثية والأدبية كتاب "القاموس.. بين الآنية الخطابية والزمانية المعجمية" للدكتور الحبيب النصراوي، والجزء الثاني من كتاب "الأغنية الإماراتية.. نشأتها وتطورها، رحلة ما بعد التأسيس" لمؤيد الشيباني، إلى جانب "رباعيات في ذكر الله" للدكتور شهاب غانم.

وفي مجال الدواوين والمجموعات الشعرية، تقدم الهيئة ديوان "سيرة الغصون للروح" للشاعرة هبة الفقي، وديوان "ما خبأته المرايا" للشاعرة منى حسن، وديوان "ثمر قلبي" للشاعر صالح السكيبي، وديوان "تهويدة لأطفال الليل" للشاعر إبراهيم توري، وديوان "ظبي يهذّب صيّاده" للشاعر عبدالواحد عمران، وديوان "نجمة أخرى على صدر الكلام" للشاعر حسن بعيتي، إضافة إلى "نعم سقطت مني استعارة"، وهي مختارات شعرية للشاعرة حوراء الهاملي.

وتمثل إصدارات هيئة أبوظبي للتراث نافذة معرفية للأكاديميين والباحثين والطلبة وزوار معارض الكتب، ولا سيما في مجالات الدراسات التراثية والأدبية وتوثيق الشعر النبطي، بما يسهم في حفظ الذاكرة الثقافية الإماراتية ونقلها إلى الأجيال القادمة.

وشهد جناح الهيئة زيارات لعدد من الكتّاب والأدباء والمهتمين من داخل الدولة وخارجها في إطار الاهتمام المتواصل بالإنتاج المعرفي المرتبط بالتراث الإماراتي.

وتعكس مشاركة هيئة أبوظبي للتراث في معرض الشارقة الدولي للكتاب حرصها على تعزيز حضور التراث الإماراتي في المحافل الثقافية، وإتاحة إصدارات معرفية وأدبية متنوعة تسهم في توثيق الموروث الوطني وإثراء المكتبة العربية، إلى جانب مد جسور التواصل مع الباحثين والمثقفين والمهتمين بالتراث، بما يعزز استدامة المعرفة التراثية وانتقالها إلى الأجيال القادمة