"أبوظبي للتنمية" يعزز التعاون الاستراتيجي مع تنزانيا في مجال البنية التحتية

دار السلام - تنزانيا في 11 نوفمبر/ وام/ قامت بعثة فنية من صندوق أبوظبي للتنمية بزيارة جمهورية تنزانيا المتحدة، لمتابعة سير إنجاز مشاريع البنية التحتية في قطاع النقل والمواصلات التي يموّلها الصندوق، وبحث آفاق التعاون بين الجانبين بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

شارك في البعثة ممثلون عن الصندوق ووزارة المالية في تنزانيا والوكالة الوطنية للطرق في تنزانيا "تانرودز" والسلطات الإقليمية، إلى جانب عدد من الجهات المعنية بتنفيذ المشاريع، حيث تناولت المباحثات مستوى التقدم في تنفيذ مشاريع البنية التحتية، ودورها في دعم النشاط الاقتصادي، وتعزيز الترابط بين مختلف المجتمعات المحلية والأسواق الإقليمية.

واطّلع الوفد خلال الزيارة على سير إنجاز مشروع طريق "أوفينزا – إليوندي – مالاغاراسي"، الذي موّله الصندوق بقيمة 55 مليون درهم، ويشمل إعادة إنشاء وتطوير طريق يبلغ طوله نحو 51 كيلومتراً، ويسهم المشروع في تحسين شبكة النقل في إقليم كيغوما، بما يسهل حركة تنقّل السكان ونقل البضائع، ويعزّز الوصول إلى الفرص الاقتصادية.

وقال سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، إن البنية التحتية الاستراتيجية تؤدي دوراً محورياً في ربط المجتمعات بالأسواق والخدمات الرئيسية والفرص الاقتصادية الجديدة، مشيراً إلى أن الصندوق يحرص من خلال شراكته الإستراتيجية مع تنزانيا، على دعم المشاريع التي تتماشى مع الأولويات التنموية وتعزّز النشاط التجاري للبلاد.

وأكد أن هذه الجهود تجسّد التزام دولة الإمارات بالعمل جنباً إلى جنب مع شركائها في التنمية، للمضي قدماً في تطوير مشاريع حيوية تحدث أثراً اقتصادياً واجتماعياً مستداماً.

وسلّطت الزيارة الضوء على مساهمات الصندوق في تطوير البنية التحتية للنقل في تنزانيا، إذ خصص الصندوق في عام 2009 تمويلاً بقيمة 150 مليون درهم لمشروع طريق "كيداهو – أوفينزا"، الذي افتُتح عام 2015، وأسهم في تعزيز الربط بين المجتمعات المحلية والمدن، ودعم حركة التجارة مع الدول المجاورة.

يُذكر أن الشراكة التنموية بين صندوق أبوظبي للتنمية وجمهورية تنزانيا المتحدة تعود إلى عام 1977، وتعكس التزاماً راسخاً بدعم الأولويات التنموية للبلاد، من خلال التمويل، والخبرات الفنية، ودعم تنفيذ المشاريع.