منتخب الإمارات يفتتح مشواره في كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية بلقاء نظيره السعودي

بانغ نغا - تايلاند في 11 نوفمبر/ وام/ يستهل منتخب الإمارات مشاركته في النسخة الثانية عشرة من كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية 2026، بمواجهة نظيره السعودي يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات المجموعة الثالثة، في البطولة التي تستضيفها مدينة بان نام خيم بإقليم بانغ نغا التايلاندي وتستمر حتى 28 نوفمبر الجاري، بمشاركة 12 منتخباً.

ووفقاً للتقرير الصادر اليوم عن الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم يخوض منتخب الإمارات مشاركته الحادية عشرة في النهائيات والثامنة على التوالي، بعدما سبق له التتويج باللقب في نسختي 2007 و2008، فيما يسعى إلى استعادة حضوره في المنافسة على اللقب القاري.

ويشارك المنتخب السعودي للمرة الرابعة في تاريخه والثالثة توالياً، بعد أن حقق أفضل نتائجه في النسخة الماضية بحلوله في المركز الرابع.

وتشهد منافسات المجموعة الثالثة أيضاً مواجهة تجمع المنتخب العُماني، وصيف النسخة الماضية والمتوج بلقب 2015، مع منتخب أوزبكستان العائد إلى البطولة بعد غيابه عن نسخة 2025.

وتضم البطولة 12 منتخباً موزعين على ثلاث مجموعات، ويتأهل إلى الدور ربع النهائي متصدر ووصيف كل مجموعة، إلى جانب أفضل منتخبين يحتلان المركز الثالث.

وتقام مباريات الدور ربع النهائي في 25 نوفمبر الجاري، ونصف النهائي في 27 من الشهر نفسه، فيما تُختتم البطولة بإقامة مباراتي تحديد المركز الثالث والنهائي يوم 28 نوفمبر.

وتشهد المجموعة الأولى مواجهتي اليابان مع البحرين، وتايلاند مع العراق، فيما يلتقي في المجموعة الثانية المنتخب الإيراني، حامل اللقب وصاحب الرقم القياسي بأربعة ألقاب، مع أفغانستان، بينما يواجه منتخب لبنان نظيره الفيتنامي.