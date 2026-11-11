حميد بن راشد يستقبل الفائزَين من شرطة عجمان بوسام رئيس مجلس الوزراء

عجمان في 11 نوفمبر /وام/ استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، في الديوان الأميري، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، العقيد محمد عبد الله أبو شهاب مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين في القيادة العامة لشرطة عجمان الفائز بوسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل مدير إدارة، والنقيب سلطان محمد النعيمي الفائز بوسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل موظف شاب، ضمن جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز 2026.

وهنأ صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، الفائزَين بهذا الإنجاز الذي يعكس تميز الكفاءات الوطنية في شرطة عجمان، ويجسد حرصها على الارتقاء بالأداء المؤسسي وتطوير منظومة العمل الشرطي.

وأكد سموه، أهمية جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز في ترسيخ ثقافة التميز في العمل الحكومي، وتحفيز الموظفين على تطوير أدائهم وتحسين جودة الخدمات.

وأشاد سموه بجهود القيادة العامة لشرطة عجمان في إعداد وتأهيل منتسبيها وتنمية قدراتهم ومهاراتهم، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للناس.

حضر الاستقبال، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي عضو المجلس التنفيذي، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي رئيس دائرة عجمان الرقمية، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس الديوان الأميري بعجمان، وسعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان.

من جانبهما، أعرب العقيد محمد عبد الله أبو شهاب، والنقيب سلطان محمد النعيمي، عن سعادتهما واعتزازهما باستقبال صاحب السمو حاكم عجمان، مؤكدين أن اهتمام سموه ودعمه يشكلان حافزاً لمواصلة العطاء وتطوير الأداء الشرطي وتحقيق المزيد من الإنجازات في خدمة الوطن والمجتمع.