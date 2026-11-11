"العلاقات الحكومية" بالشارقة و"المجلس الثقافي البريطاني" يبحثان تعزيز التعاون

الشارقة في 11 نوفمبر/ وام/ بحثت "دائرة العلاقات الحكومية" في الشارقة و"المجلس الثقافي البريطاني"، سبل توسيع التعاون الثقافي والمعرفي وتطوير شراكات مؤسسية طويلة الأمد تتيح تبادل الخبرات وتنفيذ مبادرات مشتركة في مجالات الثقافة والتعليم وتنمية القدرات، بما يعزز التواصل بين المؤسسات والمبدعين في الشارقة ونظرائهم في المملكة المتحدة.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد أمس في بيت الحكمة بالشارقة بحضور الشيخ ماجد بن عبدالله القاسمي مدير دائرة العلاقات الحكومية، والشيخ محمد بن خالد القاسمي رئيس قسم الوفود والزيارات الرسمية، وأمجاد القصير مدير إدارة المركز الثقافي العالمي، فيما ضم وفد المجلس الثقافي البريطاني سوزانا مورلي مديرة المجلس في دولة الإمارات وسايمون غرين رئيس قطاع الأسواق للغة الإنجليزية والامتحانات وديريك فيليب رئيس العمليات التشغيلية في المجلس.

وتناول الاجتماع فرص مشاركة المجلس الثقافي البريطاني في "المركز الثقافي العالمي" الذي تطوره دائرة العلاقات الحكومية في المدينة الجامعية بالشارقة، بهدف جمع معاهد ومؤسسات ثقافية من مختلف دول العالم ضمن وجهة واحدة توفر بيئة للتفاعل الثقافي والتعليمي وتتيح التعرف إلى لغات الدول المشاركة وتراثها وفنونها بما يعزز دور الإمارة جسراً للتواصل الحضاري ومنصة للتعاون الثقافي الدولي.

واستعرض الجانبان مستجدات العمل في المركز، وبحثا المتطلبات التشغيلية المرتبطة بمشاركة المجلس الثقافي البريطاني ومدى ملاءمة مرافق المركز وخدماته لاحتياجاته وطبيعة أنشطته، وناقشا الخطوات المقبلة لاستكمال التنسيق بين الجهات المعنية والتحضير لزيارة ميدانية للاطلاع على إمكانات المركز وتقييم أوجه التعاون المقترحة.

وقال الشيخ فاهم القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية، رئيس اللجنة العليا للتكامل الاقتصادي في إمارة الشارقة، إن الشارقة تتطلع إلى بناء شراكات دولية تتجاوز حدود الفعاليات والمبادرات المؤقتة، وتؤسس لتعاون مؤسسي مستدام تتشارك فيه الخبرات والقدرات والأفكار، لافتا إلى أن أحد الأهداف المركزية يتجسد في تعزيز مركزية الإمارة ملتقى للمعرفة والثقافات وأن يجد الشباب والمبدعون والمؤسسات فيها فرصاً أوسع للتواصل والعمل المشترك بما يعزز قدرة الجميع على الإسهام في مستقبل يقوم على العلم والانفتاح واحترام التنوع الثقافي.

وأضاف أن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة قد أرسى رؤية جعلت الثقافة والتعليم والمعرفة في صميم المشروع التنموي للإمارة، ومنحتها دوراً يتجاوز حدودها الجغرافية إلى بناء جسور التواصل والتفاهم بين الشعوب، ومن هذه الرؤية تنطلق الشارقة في علاقاتها الدولية واضعةً الاستثمار في الإنسان وتبادل المعرفة في مقدمة أولوياتها ومؤمنةً بأن التعاون بين المجتمعات يكتسب قيمته الحقيقية حين يتحول إلى فرص للتعلم والإبداع والتنمية.

ويستند التعاون الثقافي بين الشارقة والمملكة المتحدة إلى رصيد من الشراكات في مجالات النشر والفنون والمتاحف والبحث الأكاديمي من أبرز محطاته، مشاركة الإمارة ضيف شرف في معرض لندن الدولي للكتاب عام 2022 حيث تعاون المجلس الثقافي البريطاني مع هيئة الشارقة للكتاب ضمن برنامج المشاركة مسلطاً الضوء على الأدب الإماراتي ومعززاً فرص التواصل بين الكتّاب والناشرين والمؤسسات الثقافية من الجانبين.

ويمتد هذا التعاون إلى شراكات بحثية بين جامعتي الشارقة وإكستر البريطانية شملت تنظيم فعاليات علمية وبحثية مشتركة وتأسيس مركز إكستر–الشارقة للدراسات متعددة التخصصات في جامعة الشارقة عام 2025، بهدف تعزيز التعاون البحثي والتبادل الأكاديمي في مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية.

وفي يونيو 2025 استضافت دائرة العلاقات الحكومية اجتماعاً مع وفد من السفارة البريطانية بمشاركة ممثل عن المجلس الثقافي البريطاني لبحث فرص التعاون في مجالات الثقافة والتعليم والصناعات الإبداعية.

وتشكل هذه الروابط الثقافية والأكاديمية والفنية قاعدة لتطوير مجالات جديدة من التعاون بين الشارقة والمؤسسات البريطانية وربط التبادل الثقافي بإنتاج المعرفة وتنمية المهارات وتوسيع مشاركة المجتمع في الحياة الإبداعية.