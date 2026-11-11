مؤسسة القلب الكبير والمجلس الإماراتي لكتب اليافعين تعززان فرص وصول الأطفال للكتب والمعرفة

الشارقة في 11 نوفمبر/ وام/ وقّعت مؤسسة القلب الكبير والمجلس الإماراتي لكتب اليافعين، أمس مذكرة تفاهم خلال فعاليات النسخة الـ 45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب المقام في مركز إكسبو الشارقة، لتوسيع فرص وصول الأطفال واليافعين إلى الكتب والمعرفة في المجتمعات المستفيدة من المشاريع الإنسانية والتنموية.

وتجمع المذكرة جهود الطرفين في تنظيم حملات التبرع بالكتب وإنشاء المكتبات وتطوير مساحات القراءة، انطلاقاً من إيمانهما بأن رعاية الأطفال تشمل إتاحة ما يغذّي خيالهم وينمّي قدراتهم ويمنحهم فرصة للتعلّم واكتشاف إمكاناتهم مهما كانت الظروف التي يعيشونها.

وقّعت المذكرة، مريم الحمادي عضو المجلس الاستشاري في مؤسسة القلب الكبير، ومروة العقروبي رئيسة المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، وذلك في جناح المجلس بالمعرض.

وعقب التوقيع زارت الحمادي والعقروبي جناح مؤسسة القلب الكبير واطّلعتا على الأنشطة الخاصة بحملة جمع الكتب التي ينظّمها الجانبان خلال المعرض، وتستهدف جمع أكثر من 10 آلاف كتاب جديد أو مستعمل بحالة جيدة لدعم الأطفال المستفيدين من البرامج الإنسانية والتعليمية للمؤسسة.

وتضع المذكرة إطاراً للتعاون من خلال مبادرة "نوّر قلبك" التي تنظّمها المؤسسة ومبادرة "كان ياما كان" التابعة للمجلس بما يربط بين نشر ثقافة القراءة وترسيخ قيم العطاء والتطوع، كما تشجّع طلبة المدارس والجامعات والمكتبات والمؤسسات التعليمية والثقافية وأفراد المجتمع على المشاركة في إيصال الكتب إلى قرّاء يحتاجون إليها.

وقالت مريم الحمادي، إن إتاحة المعرفة تمثل جزءاً أساسياً من رؤيتنا للعمل الإنساني لأن الطفل يحتاج إلى فرص تساعده على التعلّم وتنمية قدراته وبناء مستقبله، مشيرة إلى أن هذه الشراكة تتيح فرصة الوصول إلى تلك الاحتياجات بخبرات متكاملة وتمنح الطلبة المشاركين في "نوّر قلبك" فرصة لإدراك أثر عطائهم في حياة أطفال آخرين وفهم ما يجمعهم بهم من أحلام وتطلّعات.

وأكدت حرص المؤسسة بالتعاون مع المجلس على أن تستجيب الكتب لاحتياجات فعلية إضافة إلى متابعة وصولها والاستفادة منها ليجد عطاء المجتمع امتداده في فرص تعليمية ومعرفية مستمرة.

من جانبها قالت مروة العقروبي: "تبدأ مسؤوليتنا تجاه الطفل من الإيمان بأن حقه في المعرفة يظل قائماً مهما اشتدت الظروف من حوله، فالكتاب يمنحه مساحة يتسع فيها خياله وتتجاوز فيها أحلامه حدود واقعه، ومن هنا تأتي أهمية شراكتنا مع مؤسسة القلب الكبير التي تصل خبرات العمل الثقافي باحتياجات العمل الإنساني".

وأضافت: "نطمح من خلال الشراكة إلى بناء مسار مستدام يتيح للأطفال كتباً جيدة تناسب أعمارهم ولغاتهم ومكتبات يعودون إليها ويكبرون معها لتصبح القراءة جزءاً أصيلاً من حياتهم ومصدراً لاكتشاف قدراتهم وتوسيع خياراتهم في المستقبل".

وبموجب المذكرة يتولى المجلس قيادة حملات جمع الكتب وتنفيذها في مختلف إمارات الدولة والتنسيق مع الجهات المشاركة وتنظيم الأنشطة المصاحبة ووضع آليات جمع الكتب وفرزها وتجهيزها.

وتتولى المؤسسة تحديد وجهات التبرع والجهات المستفيدة وفق أولويات مشاريعها الإنسانية والتنموية، وتزويد المجلس باحتياجاتها من الكتب بما يشمل اللغات والفئات العمرية والكميات المطلوبة، إلى جانب تفعيل مشاركة المدارس المنضمة إلى "نوّر قلبك"، كما يتعاون الطرفان في ترتيبات نقل الكتب وشحنها وتوزيعها وفق خطط تراعي احتياجات كل مشروع.

ويشمل التعاون إنشاء مكتبات جديدة وتجهيزها وتطوير المكتبات القائمة ومساحات القراءة ضمن المشاريع الإنسانية والتنموية في مختلف دول العالم مع توفير الكتب والمواد التعليمية والتجهيزات الملائمة لطبيعة المجتمعات المستفيدة ومتابعة نتائج المشاريع بما يدعم استدامتها.

يشار إلى أن مبادرة "نوّر قلبك" أطلقت في 2022 بتوجيهات من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة القلب الكبير، بهدف إشراك الشباب في العمل الإنساني وترسيخ قيم العطاء والمسؤولية من خلال التجربة المباشرة.

وتتيح المبادرة للطلبة فهم الاحتياجات الإنسانية والاستجابة لها عبر أنشطة ومبادرات يقودونها بأنفسهم وحشد الدعم حول أهداف مشتركة. ومنذ انطلاقتها شارك فيها أكثر من 30 ألف طالب من خلال مبادرات عملية تقودها المدارس وتحوّل القيم التي يتعلّمونها إلى ممارسات تُحدث أثراً في حياة الآخرين.