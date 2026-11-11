أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية توسع شراكاتها الدولية لإعداد دبلوماسيي المستقبل

أبوظبي في 11 نوفمبر/ وام/ وسعت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية خلال الفترة الراهنة شبكة شراكاتها الدولية، بتوقيع ثلاث مذكرات تفاهم مع مؤسسات في روسيا الاتحادية وإثيوبيا وهونغ كونغ، والمشاركة في حوارات إستراتيجية في الصين والولايات المتحدة، كما طوّرت تعاونها مع كلية جونز هوبكنز للدراسات الدولية المتقدمة "SAIS"، بما أتاح لطلبة الأكاديمية وباحثيها فرصاً أوسع للتبادل والتدريب والتعرف على الخبرات الدولية، وربط التعليم الدبلوماسي بالممارسة العملية، دعماً لرؤية الأكاديمية ولتوجهات السياسة الخارجية لدولة الإمارات.

وقال سعادة الدكتور محمد إبراهيم الظاهري، نائب مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، إن المعرفة النظرية لم تعد وحدها كافية لإعداد الدبلوماسيين، فهم يحتاجون إلى فهم مباشر لطريقة تفكير الآخرين، وإلى مهارات في التحليل والتفاوض يكتسبونها من العمل مع مؤسسات وخبراء من مختلف أنحاء العالم، لذلك تصمّم الأكاديمية شراكاتها الدولية لتكون امتداداً لقاعات الدراسة، حيث تتيح لطلبتها وباحثيها فرص التبادل والتدريب والبحث المشترك، وتعدّهم لتمثيل دولة الإمارات بثقة وكفاءة.

وأضاف سعادته أن الشراكات تسهم أيضاً في إيصال رؤية الدولة إلى النقاشات الدولية، وفي بناء قنوات حوار دائمة مع شركائها حول القضايا المشتركة.

وفي روسيا، وقّعت الأكاديمية مذكرة تفاهم مع معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، تشمل التدريب الدبلوماسي والبحث العلمي وتبادل الطلبة والدبلوماسيين والباحثين، إلى جانب إطلاق منصة سنوية للحوار الإماراتي – الروسي، أما في إثيوبيا، فقد أبرمت الأكاديمية مذكرة تفاهم مع معهد الشؤون الخارجية على هامش "حوار الإمارات - أفريقيا - هيلي الإقليمي" في أديس أبابا، تغطي دراسات السياسة الخارجية والحوارات الاستراتيجية وبناء القدرات.

وفي الصين، شاركت الأكاديمية في "الحوار الإماراتي - الصيني" الذي استضافه معهد العلاقات الدولية في أكاديمية شنغهاي للعلوم الاجتماعية، ويمثّل النسخة الرابعة من سلسلة حوارات الأكاديمية الاستراتيجية وأولى محطاتها الآسيوية، بعد روما وباريس وموسكو.

وناقش المشاركون التحولات الإقليمية والدولية وفرص التعاون الأكاديمي والبحثي.

وفي هونغ كونغ، وقّعت الأكاديمية مذكرة تفاهم مع إدارة السياسة والإدارة العامة في جامعة هونغ كونغ، لترسيخ أطر التعاون الأكاديمي والبحثي وتبادل الطلبة والمعرفة بين الجانبين.

وجاء التوقيع خلال زيارة وفد الأكاديمية إلى هونغ كونغ برئاسة سعادة الدكتور محمد إبراهيم الظاهري، وبحضور سعادة الشيخ سعود المعلا، القنصل العام لدولة الإمارات في هونغ كونغ.

وفي واشنطن، شارك سعادة الدكتور الظاهري في الحوار الإستراتيجي لمراكز الفكر بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة، الذي نظّمه مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات" ومجلس السياسة الخارجية الأمريكي لمناقشة مستقبل الأمن الإقليمي.

وشاركت الأكاديمية كذلك في رعاية جلسة تناولت الأدوات الاقتصادية في السياسة الخارجية ومكانة الخليج عالمياً.

وفي إطار تعاون الأكاديمية مع كلية "SAIS"، عُيّنت الدكتورة ديبورا ويتوسكي أستاذة ممارسة متميزة لكرسي الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في الكلية. ويهدف هذا التعيين إلى تطوير التعليم الدبلوماسي وتنمية مهارات القيادة الاستراتيجية ومواكبة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل الدبلوماسي.

وتعكس هذه الخطوات نهج الأكاديمية في تحويل شراكاتها الدولية إلى فرص عملية للتعلم والبحث والحوار، لإعداد جيل من الدبلوماسيين القادرين على مواكبة المتغيرات الدولية وخدمة أولويات دولة الإمارات.