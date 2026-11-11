"السعودي الألماني الصحية" تستعرض تقنيات التأهيل الروبوتي في "كونجرس الطب العسكري"

أبوظبي في 11 نوفمبر/ وام/ استعرضت مجموعة "السعودي الألماني الصحية"، خلال مشاركتها في "الكونجرس العالمي الـ46 للطب العسكري"، الذي تتواصل أعماله في مركز "أدنيك" بأبوظبي حتى 13 نوفمبر الجاري، أحدث تقنيات التأهيل الروبوتي المخصصة لاستعادة القدرات الحركية بعد الإصابات المعقدة، والتي تشمل الهياكل الخارجية الروبوتية المساعدة على الحركة، والتمارين المدعومة بالواقع الافتراضي، وأنظمة التغذية الراجعة الحيوية المباشرة.

وتعتمد هذه التقنيات على تصميم برامج تأهيلية وفقاً للحالة الصحية لكل مريض، ومتابعة تطوره الحركي بصورة مباشرة، وتعديل التمارين ومستويات الدعم الروبوتي بناءً على استجابته للعلاج، بما يساعد على استعادة القدرات الحركية والاستقلالية والقدرة على ممارسة الأنشطة اليومية.

كما سلطت المجموعة الضوء على خدمات المستشفى السعودي الألماني للعظام والإصابات، الواقع ضمن مدينة بترجي الطبية في دبي، والذي يوفر خدمات متخصصة في علاج الإصابات المتعددة والكسور وأمراض المفاصل والعمود الفقري والإصابات الرياضية، إلى جانب غرف العمليات والتصوير التشخيصي والعناية المركزة وخدمات الطوارئ والتأهيل.

وقال الدكتور أحمد عيسى، الرئيس التنفيذي للمجموعة، إن استضافة أبوظبي المؤتمر العالمي للطب العسكري للمرة الأولى تعكس مكانة دولة الإمارات في مجال الرعاية الصحية والابتكار الطبي وتبادل الخبرات، مشيراً إلى أن مشاركة المجموعة تأتي في إطار تطوير منظومة متكاملة لعلاج الإصابات والطوارئ، من خلال تعزيز التعاون بين المؤسسات الصحية العسكرية والمدنية، وتحقيق التكامل بين فرق الطوارئ والجراحة والعناية المركزة والتأهيل، والاستفادة من التقنيات الحديثة لتسريع التدخل الطبي وتحسين نتائج العلاج.

من جانبه، أكد الدكتور عبدالله الرميثي، الرئيس التنفيذي للشؤون الطبية في مجموعة "السعودي الألماني الصحية في الإمارات"، أن رعاية المصابين تعتمد على تكامل مراحل العلاج، بدءاً من الاستجابة في أقسام الطوارئ والتشخيص الدقيق، مروراً بالتدخل الجراحي والعناية المركزة، وصولاً إلى التأهيل واستعادة القدرات الحركية، مشيراً إلى أن توظيف التقنيات الطبية المتطورة يسهم في تسريع الإجراءات العلاجية، ودعم القرارات السريرية، وتحسين تجربة المرضى ونتائج العلاج.