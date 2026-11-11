محمد بن حمد الشرقي يزيح الستار عن لوحة السبع نجوم بمركز خدمات المرور والترخيص بالفجيرة ويشيد بالإنجاز المشرف

الفجيرة في 11 نوفمبر/ وام/ أزاح سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، الستار عن لوحة تصنيف السبع نجوم بمركز خدمات المرور والترخيص بالقيادة العامة لشرطة الفجيرة، احتفاءً بالإنجاز التاريخي الذي حققه المركز بحصوله على أعلى تصنيف ضمن منظومة النجوم العالمية لتصنيف الخدمات، ليصبح أول مركز لخدمات المرور والترخيص في الدولة ينال هذا التصنيف المرموق.

وأكد سمو ولي عهد الفجيرة أهمية هذا الإنجاز الذي يضاف إلى مسيرة إنجازات الفجيرة في تطوير الخدمات الحكومية والارتقاء بها وفق أعلى معايير الريادة والتميز الدولية.

ونوّه سموّه إلى دعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة لمنظومة الخدمات، وتوجيهات سموه بتطويرها لتواكب التحولات التنموية الشاملة التي تشهدها الإمارة وتدعم مجالات التنمية المستدامة على مستوى الدولة.

من جانبه، أعرب سعادة اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة، عن بالغ فخره واعتزازه بتشريف سمو ولي عهد الفجيرة لهذه المناسبة، مؤكداً أن رعاية سموه واهتمامه المستمر بتطوير العمل الحكومي يشكلان حافزاً لمواصلة مسيرة التميز والارتقاء بالخدمات الشرطية.

وقال سعادته إن حصول مركز خدمات المرور والترخيص على تصنيف سبع نجوم يمثل محطة تاريخية في مسيرة شرطة الفجيرة، ويجسد ثمرة الدعم الكبير من القيادة الرشيدة، والتوجيهات السديدة للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وحرص سموه على ترسيخ التميز والريادة في العمل الشرطي، والجهود المخلصة التي بذلتها فرق العمل بروح الفريق الواحد، وصولاً إلى هذا المستوى الاستثنائي من التميز.

وأضاف أن هذا الإنجاز لا يمثل نهاية الطموح، بل بداية مرحلة جديدة من المسؤولية والعمل المستمر للمحافظة على أعلى معايير الجودة والريادة، وتطوير خدمات مبتكرة تستشرف المستقبل، وتحقق تطلعات المتعاملين وتفوق توقعاتهم.

ويأتي هذا الإنجاز تتويجاً لمسيرة من التطوير والتميز المؤسسي، والجهود المتواصلة الهادفة إلى الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية، وتبني الحلول الذكية والمبتكرة، وتعزيز كفاءة الإجراءات، بما يواكب تطلعات حكومة دولة الإمارات في تقديم خدمات استباقية ومرنة تتمحور حول المتعامل، وترتقي بتجربته إلى أعلى مستويات الجودة والريادة.

ويجسد تدشين لوحة السبع نجوم محطة مضيئة في سجل إنجازات شرطة الفجيرة، ورسالة تؤكد أن التميز الحكومي نهج مستدام، وأن المحافظة على الريادة تتطلب مواصلة الابتكار والتطوير، بما يعزز جودة الحياة ويرسخ مكانة دولة الإمارات في صدارة الدول الرائدة في تقديم الخدمات الحكومية.