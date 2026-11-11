مؤتمر "مرصد تريندز" الأول حول الأسرة والتحولات الاجتماعية ينطلق غداً

أبوظبي في 11 نوفمبر/ وام/ تنطلق صباح غدٍ الخميس، أعمال المؤتمر السنوي الأول "الأسرة في قلب التحولات الاجتماعية"، والمعرض المصاحب له، واللذين ينظمهما "مرصد تريندز"، التابع لمجموعة "تريندز"، في فندق الريتز كارلتون - أبوظبي، لمناقشة واقع البحوث والسياسات المتعلقة بالأسرة، واستعراض أبرز التحولات والتحديات الاجتماعية، وتحديد الفجوات البحثية والبيانية، وتعزيز التكامل بين البحث والبيانات وصناعة القرار، وذلك بمشاركة نخبة من صناع السياسات والباحثين ومزودي البيانات والجهات التنفيذية وممثلي المجتمع.

ويفتتح المؤتمر والمعرض المصاحب له معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، يرافقه معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، ومعالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة، ومعالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، حيث سيلقون الكلمات الرئيسية للمؤتمر، إلى جانب مشاركة عدد من أصحاب السعادة والمسؤولين في الجهات المعنية بالأسرة وتنمية المجتمع.

ويحفل المعرض المصاحب للمؤتمر بطيف واسع من النتاج المعرفي لشركات المجموعة الخمس، والتي تتنوع بين الخدمات الاستشارية والتدريبية، والمسوحات والدراسات الاجتماعية، والإصدارات العلمية النوعية، والبحوث الاستشرافية وأحدث الاستبيانات والمؤشرات، بالإضافة إلى تنظيم سلسلة من ورش العمل الشبابية التفاعلية.

ويعقد المؤتمر والمعرض المصاحب له بالتعاون والشراكة الإستراتيجية مع جامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة الشارقة، وجامعة السوربون أبوظبي، والمؤسسة الاتحادية للشباب، ومركز الإحصاء - أبوظبي، ودائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، وبشراكة إعلامية مع الهيئة الوطنية للإعلام، ووكالة أنباء الإمارات / وام /، وشبكة أبوظبي للإعلام، ومنصة الشارقة 24، وصحيفة جلف نيوز.

وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "تريندز"، إن الأسرة في العصر الحديث تشهد تحولات اجتماعية متسارعة، تنعكس على أنماط الزواج والإنجاب، وتكوين الأسرة وبنيتها، والتوازن بين متطلبات العمل ومسؤوليات الرعاية الأسرية، كما تبرز تحديات مرتبطة بالصحة النفسية وجودة العلاقات الأسرية، وتأثير التحولات الرقمية في التواصل بين أفراد الأسرة والترابط بين الأجيال، مبيناً أن هذه المتغيرات تطرح تساؤلات حول مدى مواكبة السياسات الاجتماعية والبحوث والبيانات لهذه التحولات، ودورها في تعزيز استقرار الأسرة ورفاهها، وهو ما سيكون محل نقاش وحوار في جلسات مؤتمر "مرصد تريندز" السنوي الأول.

من جانبه، أوضح سلطان ماجد، المدير العام لـ"مرصد تريندز"، أن مؤتمر "مرصد تريندز" السنوي الأول، يتضمن أربع جلسات نقاشية، وهي "تكوين الأسرة والتحولات في بنيتها" و"العمل والرعاية والتوازن الأسري" و"الصحة النفسية والترابط داخل الأسرة" و"الأسرة والتعليم.. مواكبة التحولات الاجتماعية" .