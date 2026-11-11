دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي و"بيورهيلث" تتعاونان لتأهيل الكفاءات الإماراتية وتعزيز التعليم الدامج

أبوظبي في 11 نوفمبر/ وام/ وقّعت دائرة التعليم والمعرفة ومجموعة "بيورهيلث"، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في الشرق الأوسط، اتفاقية شراكة لتوفير مسار مهني جديد يتيح للكفاءات الإماراتية التأهل للعمل في مجال التعليم الدامج في أبوظبي من خلال برنامج متخصص يجمع بين التدريب والتأهيل ومنح الشهادات، ويزوّدهم بالمهارات اللازمة لتقديم الدعم التعليمي الدامج للطلبة.

وتجمع الشراكة بين خبرات الدائرة في قطاع التعليم وإمكانات "بيورهيلث" المتخصصة في الرعاية الصحية، بما يسهم في تعزيز صحة الطلبة ورفاههم، وتطوير منظومة تعليمية دامجة تدعم تعلم جميع الطلبة ونموهم وتطورهم، انسجاماً مع أولويات الدائرة لقطاع التعليم الخاص.

وتدعم الشراكة جهود التوطين التي تبذلها الدائرة و"بيورهيلث"، عبر إتاحة مسارات مهنية منظّمة للمواطنين الإماراتيين في مجالات التعليم التخصصي والدعم التعليمي، إلى جانب مهنة التدريس. وتأتي هذه الخطوة امتداداً لإطلاق الدائرة مؤخراً سياسة التوطين في قطاع التعليم الخاص، حيث تفتح الشراكة آفاقاً مهنية جديدة أمام الكفاءات الإماراتية في قطاع التعليم، وتسهم في تطوير قاعدة من الكوادر المؤهلة لدعم تعلم الطلبة ورفاههم.

وبموجب الشراكة، ستنفذ الدائرة و"بيورهيلث" برنامجاً تدريبياً متكاملاً يمتد على مدى ستة أشهر، ويجمع بين التدريب السريري المتخصص الذي تقدمه "سكينة" للصحة النفسية التابعة لـ"بيورهيلث"، وهي أكبر مزوّد لخدمات الصحة النفسية في الدولة، وفرص التدريب العملي تحت الإشراف في المدارس الخاصة ومدارس الشراكات التعليمية في أبوظبي.

وقّع الاتفاقية سعادة مبارك حمد المهيري، وكيل دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي، وسعيد الكويتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "صحة"، بحضور معالي محمد القاضي، رئيس دائرة التعليم والمعرفة، وشايستا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بيورهيلث".

وقال سعادة مبارك حمد المهيري، إن المنظومة التعليمية عالية الجودة تتيح فرص التعلم والمشاركة والنمو لجميع الطلبة، مع توفير الدعم الذي يلبي احتياجاتهم الفردية، حيث يتطلب تحقيق ذلك مواصلة الاستثمار في تطوير قدرات المعلمين، إلى جانب الكوادر المتخصصة التي تعمل معهم لدعم تعلم الطلبة ورفاههم.

وأضاف أنه من خلال الشراكة مع "بيورهيلث"، يتم العمل على فتح مسارات مهنية واعدة أمام الكفاءات الإماراتية للإسهام في تعزيز التعليم الدامج، وتطوير الكوادر المؤهلة والمتنوعة التخصصات اللازمة لدعم الأجيال المقبلة في أبوظبي.

من جانبه أكد سعيد الكويتي، أن قدرة الطفل على النمو والتطور تتأثر بالدعم الذي يحصل عليه منذ المراحل الأولى من حياته، ومن خلال تعزيز التكامل بين قطاعي الصحة والتعليم، يمكن تحديد الاحتياجات الفردية للأطفال في مراحل مبكرة، وتوفير بيئات تعليمية أكثر دمجاً، وإرساء أسس أقوى لمستقبل كل طفل.

وأوضح أنه من خلال الشراكة مع دائرة التعليم والمعرفة، يتم توظيف الخبرات المتخصصة لـ"سكينة" لدعم الكفاءات الإماراتية، والمساهمة في إتاحة فرص أوسع للتعلم والنمو أمام الأطفال على اختلاف احتياجاتهم، وتمكينهم من تحقيق كامل إمكاناتهم.

ولا تقتصر هذه الجهود على دعم الأطفال اليوم، بل تمثل استثماراً في بناء مجتمع يتمتع بصحة أفضل ويتيح فرصاً أوسع للدمج، وفي مستقبل الأجيال المقبلة في الدولة.

وسيكتسب المشاركون خبرات عملية داخل الصفوف الدراسية، إلى جانب التدريب المتخصص الذي تقدمه شبكة الرعاية الصحية التابعة لـ"بيورهيلث"، والذي يستند إلى خبرات متعددة التخصصات تشمل علم النفس، والعلاج الوظيفي، وعلاج النطق واللغة، والدعم السلوكي، بما يسهم في تعزيز استقلالية الطلبة ومشاركتهم ورفاههم العاطفي.

ويوفر البرنامج مسارين مهنيين رئيسيين، حيث يتيح الأول للمواطنين الإماراتيين الباحثين عن عمل، تدريباً منظّماً يؤهلهم للالتحاق بقطاع التعليم بوصفهم مساعدي دمج معتمدين، فيما يستهدف المسار الثاني مساعدي الدمج العاملين حالياً في المدارس الخاصة ومدارس الشراكات التعليمية في أبوظبي، من خلال تطوير مهاراتهم وتزويدهم بالخبرات المتخصصة اللازمة للانتقال إلى وظائف معلمي دمج.

وسيحصل المشاركون الذين يستكملون متطلبات البرنامج بنجاح على شهادات ضمن إطار الشراكة بين الدائرة وبيورهيلث.

ويستهدف البرنامج تأهيل واعتماد ما يصل إلى 120 مساعد دمج إماراتياً جديداً سنوياً، وتطوير مهارات ما يصل إلى 130 مساعد دمج سنوياً للانتقال إلى وظائف معلمي دمج.

وإلى جانب التأهيل المهني ومنح الشهادات، يدعم البرنامج التطور المهني على المدى الطويل، بما يمكّن الكفاءات الإماراتية من البناء على خبراتها والحصول على مؤهلات إضافية في مجالات التربية الخاصة والمهن الصحية المساندة، من خلال شراكات أكاديمية مستقبلية.

وتجسّد هذه الشراكة التزام دائرة التعليم والمعرفة و"بيورهيلث" المشترك بتطوير الكفاءات الإماراتية وتوسيع فرصها المهنية في القطاعات الحيوية لإمارة أبوظبي، وتستند إلى برامج الدائرة القائمة لتطوير الكفاءات الوطنية، بما فيها برنامجا "مداد" و"كن معلم"، كما تتكامل مع استثمارات "بيورهيلث" الأوسع في تأهيل الكفاءات الإماراتية من خلال مركز التطوير الإماراتي، الذي يوفر برامج التدريب والتطوير القيادي والخبرات العملية لإعداد المواطنين الإماراتيين للعمل في قطاع الرعاية الصحية.