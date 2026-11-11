غرفة أبوظبي تعرف بمبادراتها وبرامجها الموجهة لدعم القطاع الخاص

أبوظبي في 11 نوفمبر/ وام/ شاركت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ممثلة بفرعها في منطقة الظفرة، في ملتقى مستشفيات الظفرة الصحي الخامس، الذي تم تنظيمه في مجمع بينونة التعليمي بمدينة زايد، تحت رعاية ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وذلك في إطار جهودها لتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال، ودعم نمو الشركات وتنافسيتها، وتوسيع فرص التعاون والشراكات في القطاعات الاقتصادية الحيوية، وفي مقدمتها قطاع الرعاية الصحية.

وسلطت الغرفة خلال مشاركتها الضوء على مجموعة من مبادراتها وبرامجها الموجهة لدعم القطاع الخاص، وتعزيز استفادة الشركات من الخدمات والحلول التي تقدمها، إلى جانب التواصل المباشر مع الشركات ومزودي الخدمات الصحية، والتعرف على احتياجاتهم وتطلعاتهم، واستكشاف مجالات التعاون التي تسهم في مواكبة النمو الذي يشهده القطاع الصحي في المنطقة.

وأكد سعادة علي محمد المرزوقي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن منطقة الظفرة تتمتع بمقومات اقتصادية وفرص واعدة في عدد من القطاعات الحيوية، مشيراً إلى أن التطور المتواصل في منظومة الرعاية الصحية يعكس اتساع الأنشطة الاقتصادية في المنطقة، ويفتح مجالات جديدة أمام الشركات لتطوير أعمالها وبناء شراكات تدعم نموها واستدامتها.

وأشار إلى حرص غرفة أبوظبي على أن تكون خدماتها ومبادراتها قريبة من مجتمع الأعمال في مختلف مناطق الإمارة، وأن تواصل تعزيز الروابط بين الشركات والجهات المعنية لفتح آفاق أوسع للتعاون والنمو، لافتاً إلى أن الظفرة تمثل إحدى المناطق الواعدة التي توليها الغرفة اهتماماً خاصاً، وتعمل من خلال فرع الغرفة فيها على تمكين الشركات من الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة، وتعزيز حضورها في القطاعات التي تشهد نمواً وتطوراً متسارعاً.

وأضاف سعادته أن قطاع الرعاية الصحية يشكل أحد المجالات المهمة لنمو الأعمال في الظفرة، بما يوفره من فرص للشركات العاملة في الخدمات الطبية والأنشطة المرتبطة بها، مشيراً إلى سعي الغرفة إلى مساندة هذه الشركات عبر برامج تطوير القدرات، وتوفير المعرفة والخدمات التي تعزز جاهزيتها للمنافسة والتوسع، إلى جانب بناء جسور التواصل مع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية في المنطقة.

وتأتي مشاركة الغرفة في الملتقى بالتزامن مع التوسع الذي يشهده قطاع الرعاية الصحية في منطقة الظفرة، حيث أظهر تقرير إحصائي أعدته غرفة أبوظبي، استناداً إلى بيانات مركز الإحصاء - أبوظبي، ارتفاع عدد العيادات في المنطقة إلى 233 عيادة خلال عام 2025، بنمو نسبته 17.7% مقارنة بالعام السابق، وبأكثر من ثلاثة أضعاف العدد المسجل في عام 2018، والبالغ 73 عيادة. كما ارتفع عدد أسرّة المستشفيات بنسبة 6.4% ليصل إلى 448 سريراً في عام 2025.

وعلى مستوى إمارة أبوظبي، أظهرت البيانات ارتفاع عدد العيادات بنسبة 7.4% إلى 925 عيادة خلال عام 2025، فيما زاد عدد الأطباء بنسبة 6% ليصل إلى 13,811 طبيباً، بما يعكس استمرار التوسع في منظومة الرعاية الصحية بالإمارة.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات غرفة أبوظبي أن عدد أعضائها النشطين في القطاع الصحي بلغ 1,816 عضواً على مستوى الإمارة حتى أكتوبر 2026، من بينهم 65 عضواً في منطقة الظفرة، تندرج ضمن عضوياتهم 105 أنشطة اقتصادية مرتبطة بالقطاع الصحي.

واستعرضت الغرفة خلال الملتقى أبرز مبادراتها الداعمة لمجتمع الأعمال، بما فيها مبادرة "امتيازات الأعضاء" التي توفر مزايا وعروضاً حصرية بالتعاون مع الجهات الشريكة، وبرنامج "علامة الاستدامة" الذي يشجع الشركات على تبني الممارسات المستدامة وتعزيز تنافسيتها، إلى جانب برنامج تطوير قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة، الذي يركز على تنمية مهاراتها ورفع جاهزيتها للاستفادة من فرص النمو والتوسع.

كما أتاحت المشاركة فرصة للتعرف على المشاريع والحلول والخدمات التي تقدمها الشركات العاملة في القطاع الصحي، وتبادل الرؤى حول سبل تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف، فيما يواصل فرع الغرفة في الظفرة دوره في تسهيل وصول مجتمع الأعمال إلى خدمات العضوية وبرامج الغرفة ومبادراتها، وتعزيز التواصل مع الشركات بما يلبي احتياجاتها ويدعم تطورها.