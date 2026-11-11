ولي عهد الشارقة يشهد إطلاق شراكة بين وزارة شؤون مجلس الوزراء والقيادة العامة لشرطة الشارقة لتعزيز التعاون في تطبيق نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات

الشارقة في 11 نوفمبر/ وام/ شهد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، إطلاق شراكة بين وزارة شؤون مجلس الوزراء والقيادة العامة لشرطة الشارقة، لتعزيز التعاون في تطبيق نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات، وتبادل المعرفة والخبرات لتطوير قنوات تقديم الخدمة، بما يسهم في الارتقاء بجودتها وكفاءتها وتحسين تجربة المتعاملين، وذلك ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2026.

وأكد سمو ولي عهد الشارقة، أن الارتقاء بمنظومة الخدمات الحكومية يمثل ركيزة أساسية في توجهات القيادة الرشيدة، التي أرست نموذجاً حكومياً يضع الإنسان في مقدمة الأولويات، ويجعل جودة الحياة وسعادة المجتمع محوراً رئيسياً في صياغة السياسات وتطوير الخدمات، بما يعزز قدرة المؤسسات الحكومية على استباق احتياجات المتعاملين، ومواكبة تطلعاتهم، وتقديم خدمات تتسم بالكفاءة والمرونة.

وأضاف سموه أن الشراكة بين وزارة شؤون مجلس الوزراء والقيادة العامة لشرطة الشارقة تجسد تكامل الجهود الوطنية، وتوحيد الطاقات والخبرات لتحقيق مستهدفات التطوير الحكومي، مشيراً إلى أن إطلاق هذه الشراكة ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات يعكس دورها في تنسيق الرؤى والأولويات، وتوفير مساحة لتبادل الخبرات والمعارف، وتعميم أفضل الممارسات، بما يسهم في تحويل التوجهات الوطنية إلى مبادرات عملية، وتطوير آليات العمل الحكومي، والارتقاء بجودة الخدمات وكفاءة أدائها.

وقع الشراكة بين الجانبين والتي حضرها إلى جانب سموه، معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، كل من محمد بن طليعة مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي، والفريق عبد الله مبارك بن عامر قائد عام شرطة الشارقة.

وأكد معالي وزير شؤون مجلس الوزراء، أن التوجيهات المستمرة لقيادتنا الرشيدة تؤكد على أن تقدم دولة الإمارات أفضل تجربة خدمات حكومية في العالم، والشراكات التي تجمع خبرات مختلف الجهات الحكومية هي طريقنا لتحقيق التحسين والتطوير المتواصل للارتقاء بجودة حياة المجتمع.

وأضاف القرقاوي أن الشراكة مع القيادة العامة لشرطة الشارقة تقدم نموذجاً في تعزيز التكامل في العمل الحكومي، وتوحيد معايير الجودة في تقديم الخدمات، مشيراً إلى أن نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات يقيس جودة الخدمة من منظور المتعامل وتجربته الفعلية، ويضع أمام الجهات الحكومية صورة شفافة لمستوى أدائها ومجالات تطويرها، والمرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى خدمات أكثر استباقية وسلاسة، توظّف البيانات والذكاء الاصطناعي في توقّع احتياجات المتعاملين، وتختصر الإجراءات والوقت والجهد، وهذا يتطلب تكاملاً أكبر بين مختلف الجهات وترسيخ مزيد من الشراكات لتحقيق أفضل النتائج.

وتجسد الشراكة أهمية التكامل بين الجهات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي في تطوير الخدمات، وتوظيف المعرفة والخبرات المشتركة في رفع كفاءة الأداء، وترسيخ ثقافة التحسين المستمر، بما يدعم تقديم خدمات تلبي احتياجات المتعاملين وتواكب تطلعاتهم.

وتهدف الشراكة إلى تعزيز التعاون في تبادل الخبرات والمعرفة المرتبطة بنظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات، ودعم تطبيق معاييره في قنوات الخدمة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، بما يسهم في تطوير ممارسات تقديم الخدمات والارتقاء بتجربة المتعاملين في مراكزها.

وتشمل مجالات التعاون تطوير قدرات وكفاءات العاملين في تقييم قنوات الخدمة وتصنيفها، وتعزيز معرفتهم بمعايير النظام وآليات تطبيقها، بما يدعم دقة التقييم والاستفادة من نتائجه في تحديد فرص التطوير وأولويات التحسين.

وكانت حكومة دولة الإمارات قد أطلقت نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات عام 2011م، بهدف إعادة صياغة مفهوم تقديم الخدمات الحكومية، وإحداث نقلة نوعية في كفاءة الخدمات الحكومية ورفع مستواها لتتوافق مع المعايير العالمية، ويهدف البرنامج إلى تصنيف قنوات الخدمة ابتداءً من نجمتين حتى سبع نجوم، وقد تم تطوير النظام عام 2019، ليشمل معايير جديدة تواكب التطور في منظومة تقديم الخدمات الحكومية والتحولات التكنولوجية التي شهدتها بيئة العمل الحكومي.