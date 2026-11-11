الإمارات تؤسس أول متحف للمناطيد في الشرق الأوسط بالتعاون مع اليابان

الشارقة في 11 نوفمبر/ وام/ أبرم منطاد الإمارات اتفاقية تعاون دولية مع متحف ساجا الدولي للمناطيد في اليابان لإنشاء أول متحف متكامل للمناطيد في منطقة الشرق الأوسط والذي سيتخذ من دولة الإمارات مقراً له تحت اسم "متحف منطاد دولة الإمارات 7 "، وذلك في خطوة تعزز ريادة الدولة في قطاع السياحة والثقافة والرياضة.

تم توقيع الاتفاقية على هامش زيارة رسمية قام بها وفد فريق منطاد الإمارات إلى متحف ساجا الدولي في اليابان على هامش مشاركة الفريق في كأس ومهرجان المحيط الهادئ الـ"39 للمناطيد "SIBFO" الذي أقيم في مدينة ساجا اليابانية، حيث اطلع الوفد على أحدث التقنيات والأنظمة العالمية المستخدمة في إدارة وتطوير متحف الطيران والمناطيد وتبادل الخبرات مع الجانب الياباني في هذا المجال .

وبموجب الاتفاقية سينضم "متحف منطاد دولة الإمارات 7 " إلى قائمة النخبة العالمية ليصبح المتحف السابع من نوعه على مستوى العالم المتخصص في هذا المجال بعد المتاحف الدولية القائمة في كل من الولايات المتحدة الأمريكية "متحفان " وهولندا وبريطانيا وسويسرا واليابان، لتصبح الإمارات الأولى في الشرق الأوسط والوحيدة في احتضان هذا النوع من المعالم الدولية الفريدة والتي تدار بسواعد أبنائها.

وأعرب الكابتن طيار عبد العزيز ناصر المنصوري رئيس منطاد الإمارات، عن بالغ فخره واعتزازه بهذا الإنجاز الوطني الكبير بأن تكون الإمارات هي الدولة الأولى في منطقة الشرق الأوسط التي تمتلك هذه المنظومة المتكاملة في عالم المناطيد، وإنشاء "متحف منطاد دولة الإمارات 7" بالتعاون مع أعرق المتاحف العالمية مثل متحف ساجا الدولي، ما يمثل نقلة نوعية وجسرًا معرفيًا يربط منطقتنا بآفاق الطيران التاريخي والحديث.

وأضاف أن هذا المشروع لا يقدم فقط تجربة سياحية وثقافية فريدة بل يؤسس لمركز تعليمي وتدريبي متكامل ومستدام يسهم في نقل الخبرات العالمية إلى الكوادر الوطنية، تماشياً مع رؤية قيادتنا الرشيدة في تبني المشاريع المبتكرة التي تضع اسم دولة الإمارات دائماً في المراكز الأولى عالمياً.

وسيشكل المتحف الجديد منصة عالمية لعرض تاريخ المناطيد والتقنيات المستخدمة في صناعتها وطيرانها، بالإضافة إلى توثيق مسيرة منطاد الإمارات وجولاته الدولية التي جاب خلالها مختلف دول العالم حاملاً رسالة السلام والتسامح لدولة الإمارات منذ انطلاقته في تخليد ذكرى القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في "منطاد لن ينساك العالم يا زايد".

من جانبه أعرب كيوشي موري نائب مدير متحف ساجا للمناطيد، عن سعادته باستقبال فريق منطاد الإمارات الذي وضع أول اسم عربي على لوحات المتحف منذ العام 2006 من خلال مشاركة الفريق في كأس ومهرجان المحيط الهادئ الـ 39 للمناطيد باليابان، مؤكدا دعم المتحف لانطلاق متحف الإمارات للمناطيد.