دبي الجنوب توقّع اتفاقية مع مجموعة شيفال لإطلاق مشروع "شيفال خليج الجنوب"

دبي في 11 نوفمبر/ وام/ وقّعت دبي الجنوب، أكبر مشروع تطوير رئيسي يركز على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، اتفاقية مع "مجموعة شيفال"، البريطانية المتخصصة في الضيافة الفاخرة والحائزة على جوائز عالمية، لإطلاق مشروع "شيفال خليج الجنوب"، في خطوة تعزز تنوع الخيارات السكنية والضيافة الفاخرة في المنطقة.

ووفق بيان صحفي صادر عن دبي الجنوب اليوم، يُعد المشروع الأول من نوعه في دبي الجنوب، حيث يجمع بين الشقق الفندقية الفاخرة والوحدات السكنية التي تحمل علامة "مجموعة شيفال"، ومن المقرر افتتاحه في عام 2030، ويضم 193 وحدة، تشمل 98 شقة فندقية إلى جانب 95 وحدة سكنية.

وجرى توقيع الاتفاقية في المقر الرئيسي لدبي الجنوب، بحضور نبيل الكندي، المدير التنفيذي لدبي الجنوب، ومحمد العوضي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شيفال، وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

وقال نبيل الكندي، إن الاتفاقية مع "مجموعة شيفال" تمثل خطوة مهمة في توسع دبي الجنوب لتطوير مشاريع في قطاع الضيافة، من خلال استقطاب مشغّل عالمي يتمتع بخبرة واسعة وسمعة راسخة في هذا القطاع، وستسهم في مواكبة النمو وتعزيز جاذبية دبي الجنوب كوجهة حضرية متكاملة تجمع بين السكن والأعمال والخدمات.

من جانبه، قال محمد العوضي، إن منطقة الشرق الأوسط تمثل سوقاً رئيسية ضمن خطط توسع مجموعة شيفال، ويشكل إطلاق "شيفال خليج الجنوب" في دبي محطة بارزة في مسيرة النمو الإقليمي للمجموعة.

ويقع المشروع في مجتمع "خليج الجنوب" الفاخر المطل على الواجهة المائية، في قلب المنطقة السكنية بدبي الجنوب، والذي يتميز ببحيرة اصطناعية تمتد على طول كيلومتر واحد، وسيرتبط المشروع بمركز "خليج الجنوب مول".

ويأتي إطلاق "شيفال خليج الجنوب" عقب تحديث الهوية التجارية لمجموعة شيفال، ليصبح رابع مشاريعها في دولة الإمارات والسادس في منطقة الشرق الأوسط، ويرفع إجمالي محفظتها الإقليمية إلى أكثر من 800 وحدة، مع وجود مشاريع إضافية قيد التطوير.