"الصقر" لوسيل يتصدر منافسات "التلواح" في مهرجان سباق دلما التاريخي

الظفرة في 11 نوفمبر/ وام/ تصدر الصقر "لوسيل"، لسعيد هزيم حمد منافسات الصيد بالصقور فئة "التلواح" التي نظمها نادي أبوظبي للصقارين أمس بدعم مجموعة "سِرح"، ضمن فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان سباق دلما التاريخي، وجاء الصقر "مزيون"، لراشد بخيت محمد القبيسي في المركز الثاني، والصقر "حشيم"، لسعيد حمد سعيد المزروعي، في المركز الثالث.

وأكد نادي أبوظبي للصقارين، أن تنظيم فعاليات منافسات "التلواح" تجسد الاهتمام بالرياضات التراثية، والحفاظ على الإرث الوطني، وإحياء فعالياته، وتعميقه في نفوس الأجيال الجديدة بما يتماشى مع أهداف النادي في ترسيخ الوعي بالرياضات التراثية.

وأشاد بالمشاركة الكبيرة من مختلف الفئات العمرية في المنافسات أمس، والاهتمام الواسع الذي حظيت به الفعاليات في مختلف مراحلها من المتابعين للمهرجان.