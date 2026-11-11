"من المختبر إلى السوق" .. مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة يدعم تحويل الابتكارات إلى فرص استثمارية

أبوظبي في 11 نوفمبر/ وام/ تعزز مبادرة "من المختبر إلى السوق" جهود أبوظبي لتحويل مخرجات البحث العلمي إلى حلول عملية وفرص تجارية واستثمارية، من خلال ربط الباحثين بالمستثمرين والشركاء الصناعيين والجهات الحكومية، وتسريع انتقال الابتكارات من مراحلها البحثية إلى التطبيقات القابلة للتوسع في الأسواق.

واستعرض معرض "من المختبر إلى السوق - Lab-to-Market Showcase 2.0"، الذي نظمه مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة يومي 9 و10 نوفمبر الجاري في مقره بجزيرة ياس في أبوظبي، أكثر من 70 عرضاً وتقنية في مجالات تشمل الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذاتية، والأمن السيبراني والحوسبة الكمية، وتقنيات المناخ، والسلامة والأمن، والتكنولوجيا المالية.

ويهدف المعرض إلى إبراز دور مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في نقل التقنيات المتقدمة من المختبر إلى السوق، وتعزيز الطلب على التقنيات الجاهزة للسوق والواعدة، وبناء شراكات استراتيجية واستقطاب المستثمرين لتسريع وصول الابتكارات إلى الأسواق، إلى جانب خلق فرص للتعاون مع القطاع الصناعي والجهات الحكومية والعملاء، وتطوير حلول تلبي الاحتياجات والتحديات الواقعية وتدعم منظومة التكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات والمنطقة.

وأكد مشاركون في المعرض في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات /وام/، أن "من المختبر إلى السوق" شكل حلقة وصل مهمة بين البحث العلمي والتطبيق العملي بما يسهم في تسريع تحويل الابتكارات إلى منتجات وحلول قابلة للاستخدام في الأسواق.

وأشاروا إلى أهمية التعاون بين الباحثين والقطاع الصناعي والجهات الحكومية في تحديد احتياجات السوق وتوجيه الأبحاث نحو تطوير تقنيات تحقق قيمة مضافة للاقتصاد والمجتمع.

وأكد رودريغو كامبو، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في "VentureOne"، ذراع التسويق التجاري للمجلس، أن المعرض يجسد نهج مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في ربط البحث العلمي باحتياجات السوق، من خلال التعاون المباشر مع العملاء والشركاء الصناعيين والجهات الحكومية لتحديد التحديات والاحتياجات الفعلية، والعمل على تطوير تقنيات تستجيب لها وتحويلها إلى حلول قابلة للتطبيق.

وقال إن المعرض يسلط الضوء على أربع مراحل رئيسية لرحلة الابتكار، تبدأ بالبحث والتطوير، مروراً باختبار التقنيات في بيئات تشغيلية وإثبات جدواها من خلال المشاريع التجريبية، وصولاً إلى تطوير حلول جاهزة للتطبيق والنشر في القطاعات الصناعية، ثم تحويل مجموعة من هذه التقنيات إلى شركات ناشئة ومشاريع تجارية.

وأضاف أن العمل يبدأ بالتعاون مع الشركاء الصناعيين والجهات الحكومية لتحديد المشكلات والتحديات التي تتطلب حلولاً تكنولوجية، ثم تطوير مشاريع بحثية واختبارها في بيئات تشغيلية، وصولاً إلى إثبات كفاءتها وتحويلها إلى حلول جاهزة للاستخدام، بما يضمن ارتباط الابتكارات باحتياجات السوق الفعلية.

وأشار إلى أن الدورة الثانية من المعرض تشهد توسعاً ملحوظاً مقارنة بالدورة الأولى التي أقيمت في فبراير الماضي واستعرضت نحو 40 تقنية، فيما ارتفع العدد في الدورة الحالية إلى أكثر من 70 تقنية وابتكاراً، إلى جانب تسعة مشاريع واعدة يجري العمل على نقلها إلى الأسواق.

وأكد كامبو أن هذه المخرجات تعكس ما تقدمه منظومة مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة من حلول وابتكارات تسهم في دعم القطاعات الحيوية وتعزيز مكانة أبوظبي ودولة الإمارات في مجال التكنولوجيا المتقدمة، فضلاً عن فتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار على المستويين المحلي والدولي.

من جانبها، أكدت حصة المرزوقي، الباحثة في معهد الابتكار التكنولوجي ذراع البحوث التطبيقية التابع لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي، أن معرض "من المختبر إلى السوق" يمثل منصة مهمة لإبراز قيمة البحث العلمي والابتكار، وإتاحة الفرصة للتعريف بالتقنيات المتقدمة ومخرجات الأبحاث أمام الشركاء والمستثمرين والجهات المعنية، بما يعزز فرص الاستفادة منها وتحويلها إلى تطبيقات عملية تسهم في معالجة التحديات وتلبية احتياجات المجتمع والقطاعات المختلفة.

وأضافت أن أهمية هذه المبادرات تتمثل في تعزيز حضور الباحثين ومشروعاتهم الابتكارية، وتوسيع نطاق التواصل مع الجهات القادرة على تبني التقنيات وتطويرها، بما يفتح آفاقاً جديدة لتحويل الأفكار البحثية إلى حلول ذات قيمة عملية واقتصادية.

من جانبها، أكدت ميثاء الحمادي، الباحث المشارك الأول في معهد الابتكار التكنولوجي، أن أهمية المعرض تكمن في تعزيز التواصل بين الباحثين والقطاع الصناعي، وإتاحة المجال أمام تبادل الخبرات والأفكار والتعرف على احتياجات السوق، مشيرة إلى أن الانتقال من مرحلة البحث والتطوير إلى التطبيق العملي يمثل خطوة أساسية لضمان وصول الابتكارات إلى المستفيدين وتحقيق أثر ملموس منها.

وأوضحت أن مثل هذه الفعاليات تسهم في تسليط الضوء على الإمكانات البحثية والتكنولوجية في الدولة، وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف المعنية بالابتكار، بما يدعم تطوير حلول متقدمة تواكب المتغيرات التكنولوجية وتلبي متطلبات القطاعات المستقبلية.

ويعكس المعرض توجه مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة نحو تعزيز التكامل بين البحث العلمي والتطبيقات الصناعية، وتوفير بيئة داعمة لتحويل الأفكار والابتكارات إلى منتجات وخدمات ذات قيمة اقتصادية، بما يسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتكنولوجيا المتقدمة.