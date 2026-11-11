356 مليون درهم أرباح "أبوظبي الوطنية للتأمين" في 9 أشهر

أبوظبي في 11 نوفمبر/ وام/ سجلت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين صافي أرباح بعد الضريبة بلغ 356 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، أي ما يقارب مستوى الأرباح المسجلة للفترة نفسها من العام الماضي والبالغة 354.7 مليون درهم.

وأكدت الشركة في بيان صحفي اليوم، أنها حافظت على قوة أعمالها الرئيسية، مدعومةً بالإدارة المنضبطة للمخاطر، ومرونة عملياتها التشغيلية الأساسية وقدرتها على الصمود.

وحققت المجموعة نمواً في إيرادات التأمين بنسبة 12.9% بلغ 6.9 مليار درهم، ما يعكس قدرتها على اغتنام الفرص ضمن القطاعات الرئيسية، مع مواصلة توفير الحماية التأمينية الشاملة للأفراد والشركات.

كما حافظت الشركة على أداء قوي في الاكتتاب، حيث بلغت النسبة المجمعة 92.8%، وبلغ صافي نتائج خدمات التأمين 361.5 مليون درهم، بانخفاض قدره 5.4% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي نتيجة ارتفاع وتيرة المطالبات.

وأكدت المجموعة أنها أثبتت قدرتها على الصمود خلال هذه الفترة، وواصلت الوفاء بالتزاماتها تجاه المتعاملين.

وبلغ صافي إيرادات الاستثمار خلال الأشهر التسعة 228.1 مليون درهم، مسجلاً نمواً بنسبة 2.1%، وبالرغم من التقلبات المؤقتة التي شهدتها الأسواق المالية، إلا أن المجموعة استفادت من النمو القوي في عوائد الفوائد على السندات وإيرادات الإيجارات، إلى جانب نشاطها القوي في عمليات التخارج من الاستثمارات.

وجددت وكالة "إيه إم بيست" في سبتمبر 2026 تصنيفها للقوة المالية للشركة عند المستوى "A" (ممتاز) وتصنيف الائتمان طويل الأجل للمصدر عند المستوى "a" (ممتاز)، مع توقعات مستقبلية مستقرة لكليهما.

وقال معالي الشيخ محمد بن سيف آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، إن شركة أبوظبي الوطنية للتأمين واصلت خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 تركيزها على حماية المتعاملين وتعزيز مكانتها في السوق والمضي قدماً في تنفيذ استراتيجيتها للنمو على المدى الطويل، لافتا إلى أن الأداء المرن للشركة يظهر قوة أعمالها الأساسية ونهجها المنضبط في إدارة المخاطر، ومن خلال محفظة أعمالها المتنوعة، وحضورها الدولي المتنامي، ستواصل الشركة دعمها للطموحات الاقتصادية لدولة الإمارات والأسواق الأخرى التي تعمل فيها، مع استمرارها في تحقيق قيمة مستدامة لمساهميها وعملائها على نطاق واسع.

من جهته، قال جوجال مادان، الرئيس التنفيذي بالإنابة في شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، إن أداء الشركة يُظهر مواصلة تركيزها على الانضباط في الاكتتاب والاستفادة من التحليلات المتقدمة وتحقيق التميز التشغيلي، مشيرا إلى أن الشركة واصلت الوفاء بالتزامات المتعاملين، رغم ارتفاع وتيرة المطالبات والتقلبات التي شهدتها أسواق الاستثمار على المدى القصير، كما أسهم إطلاق فرعها الجديد في الهند وأعمال شركة متكاملة للتأمين في المملكة العربية السعودية في دعم استراتيجية تنويع الإيرادات لديها.