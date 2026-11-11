نيابة عن رئيس الدولة.. حاكم رأس الخيمة يصل إلى أنطاليا التركية على رأس وفد الإمارات للمشاركة في قمة القادة بمؤتمر الأطراف COP31

أنطاليا - تركيا في 11 نوفمبر/ وام/ نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، إلى مدينة أنطاليا في الجمهورية التركية، على رأس وفد دولة الإمارات العربية المتحدة رفيع المستوى، للمشاركة في قمة القادة التي تُعقد يومي 11 و12 نوفمبر الجاري، ضمن أعمال الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31).

وكان في استقبال سموه لدى وصوله إلى مطار أنطاليا، سعادة سعيد ثاني الظاهري، سفير دولة الإمارات لدى الجمهورية التركية، وعدد من كبار المسؤولين من الجانب التركي.

ويضم وفد الدولة المرافق لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، ومعالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وعدد من كبار المسؤولين.

وتنعقد قمة القادة تحت شعار "نحو مستقبل مستدام ومرن وعادل"، بمشاركة رؤساء دول وحكومات من مختلف أنحاء العالم، لبحث سبل تعزيز التعاون الدولي في مواجهة تحديات تغير المناخ، وتسريع تنفيذ الالتزامات المناخية، ودعم الجهود العالمية الرامية إلى تحقيق أهداف اتفاق باريس.

وتأتي مشاركة دولة الإمارات في القمة في إطار جهودها المتواصلة لدعم العمل المناخي الدولي والبناء على مخرجات الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف (COP28)، التي استضافتها الدولة في دبي عام 2023، وفي مقدمتها "اتفاق الإمارات" التاريخي، الذي دعا إلى التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة بطريقة عادلة ومنظمة ومنصفة، وزيادة قدرات الطاقة المتجددة عالمياً إلى ثلاثة أمثالها، ومضاعفة المعدل السنوي العالمي لتحسين كفاءة الطاقة بحلول عام 2030، إلى جانب تفعيل صندوق الاستجابة للخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ، واعتماد "إطار الإمارات للصمود المناخي العالمي" لتعزيز جهود التكيف مع تداعيات تغير المناخ.

يركز مؤتمر الأطراف (COP31)، الذي تستضيفه الجمهورية التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر الجاري، على تحويل التعهدات المناخية إلى إجراءات عملية ونتائج ملموسة وقابلة للقياس، وتعزيز التعاون الدولي في مجالات التحول إلى الطاقة النظيفة، وأمن الطاقة، وخفض الانبعاثات، والتمويل المناخي، والتكيف مع تداعيات تغير المناخ، بما يسهم في تسريع وتيرة العمل المناخي العالمي ودعم التنمية المستدامة.