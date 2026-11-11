"سبيس 42" تطلق خدمة نقاط اتصال بالإنترنت اللاسلكي المجاني بجنوب أفريقيا

أبوظبي في 11 نوفمبر/وام/ أعلنت شركة «سبيس 42»، المتخصصة في تكنولوجيا الفضاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز (SPACE42)، إطلاق خدمة الإنترنت اللاسلكي المجاني المدعوم بالإعلانات في جنوب أفريقيا، بالاعتماد على خدمة «ياه كليك» للإنترنت عريض النطاق عبر الأقمار الاصطناعية.

تهدف الخدمة الجديدة إلى الإسهام في تعزيز الشمول الرقمي وتوسيع نطاق الوصول إلى الإنترنت في الأماكن العامة، من خلال نموذج تجاري مستدام يتيح للشركات توفير خدمات الإنترنت اللاسلكي مجاناً للمستخدمين عبر نقاط الاتصال التابعة لها، بدعم من إيرادات الإعلانات.

وبموجب هذا النموذج، يحصل المستخدمون على 20 دقيقة من الاتصال المجاني بالإنترنت مقابل مشاهدة إعلان مصوّر مدته 30 ثانية، مع إمكانية تكرار العملية لمواصلة الاتصال.

وقال المعز سعد، نائب الرئيس الأول للشؤون التجارية في «سبيس 42»، إن إطلاق الخدمة يأتي في إطار دعم أولويات جنوب أفريقيا في مجال الشمول الرقمي، وتعزيز حضور الشركة في أسواق القارة الأفريقية، بما يتماشى مع استراتيجيتها الرامية إلى ترسيخ مكانتها العالمية في مجال الشبكات غير الأرضية.

وأضاف أن حضور الشركة في جنوب أفريقيا بدأ من خلال خدمات «ياه كليك»، وشهد توسعاً مؤخراً مع إطلاق خدمات القمر الاصطناعي «الثريا-4»، مشيراً إلى أن التعاون مع المشغلين والشركاء المحليين يسهم في تحديد المناطق الأكثر احتياجاً إلى خدمات الاتصال، وتعزيز القدرة على تلبية متطلباتها.

وتتيح الخدمة للشركات المشغّلة لشبكات الإنترنت اللاسلكي تحقيق إيرادات من خلال الاستفادة من بنيتها التحتية، إلى جانب أدوات لإعداد التقارير ومتابعة الأداء، فيما توفر للمعلنين قناة مباشرة للوصول إلى الجمهور المتصل بالإنترنت، مدعومة ببيانات تتيح قياس مستويات التفاعل ونتائج الحملات الإعلانية.

وتأتي هذه الخطوة في ظل توقعات بوصول إيرادات الإعلانات عبر الإنترنت في جنوب أفريقيا إلى 3.1 مليار دولار أميركي، ما يعادل 55.7 مليار راند جنوب أفريقي، بحلول عام 2030.

ويمكن للشركاء الحاليين والجدد تركيب هوائيات وأجهزة توجيه متصلة بشبكة «ياه كليك» لتوفير خدمات الإنترنت اللاسلكي في مواقعهم، بما في ذلك المناطق التي تفتقر إلى خدمات الاتصال العامة.

وتتيح الخدمة للشركاء الذين يمتلكون معدات متوافقة إضافة إمكانات عرض الإعلانات وتحليل البيانات، دون الحاجة إلى استبدال بنيتهم التحتية الحالية.

ويأتي إطلاق الخدمة امتداداً لجهود «سبيس 42» الرامية إلى توسيع نطاق خدماتها في أفريقيا، والتي تشمل الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية، والإنترنت عريض النطاق، والحلول الجيومكانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وفي جنوب أفريقيا، أعلنت «الثريا»، التابعة لـ«سبيس 42»، في نوفمبر 2025 بدء التشغيل التجاري لخدمات القمر الاصطناعي «الثريا-4»، بما يدعم قطاعات حيوية تشمل الطاقة والتعدين والعمليات البحرية.

وفي إطار جهودها لتعزيز الاتصال الرقمي في القارة، وفرت «سبيس 42» خدمات الاتصال بالإنترنت لأكثر من 1000 مدرسة و500 عيادة في زيمبابوي، مع خطط لربط 2500 مدرسة إضافية.

وفي رواندا، أجرت شركة «ميرا آيروسبيس»، التابعة لـ«سبيس 42»، أول مكالمة فيديو في العالم عبر شبكة الجيل الخامس (5G) باستخدام المنصات عالية الارتفاع (HAPS).

وفي مجال التحليلات الجيومكانية، تتعاون «سبيس 42» مع شركتي «مايكروسوفت» و«إزري» ضمن مبادرة «رسم خرائط أفريقيا»، لتطوير خريطة أساسية للقارة بالاعتماد على صور الأقمار الاصطناعية وتقنيات التحليل المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وتشمل المبادرة الدول الأفريقية الـ54، وتهدف إلى دعم التخطيط الحضري، وتعزيز القدرة على التكيف مع تداعيات التغير المناخي، والإسهام في تحقيق النمو المستدام في القارة.