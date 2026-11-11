التفكير الإستراتيجي وقراءة المتغيرات يعززان جاهزية الاتصال الحكومي لإدارة الأزمات في الشارقة

الشارقة في 11 نوفمبر / وام / يواصل البرنامج المهني المتخصص "إدارة الأزمات إعلامياً والتحليل الإستراتيجي"، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية في جامعة الشارقة حتى 17 ديسمبر المقبل، فعالياته الهادفة إلى رفع كفاءة موظفي الاتصال الحكومي في الجهات الحكومية بالإمارة في التعامل مع الأزمات الإعلامية وإدارة السمعة المؤسسية، عبر منهجية تدريبية تجمع بين المحاضرات النظرية وورش العمل التطبيقية ودراسات الحالة وتمارين المحاكاة والأنشطة العملية والتقييمات المرحلية.

ويركز البرنامج، المقسم إلى أربع مراحل تدريبية، في مرحلته الأولى المعتمدة على المحاضرات والورش التحليلية والنقاشات الجماعية وتبادل الخبرات، على التفكير الإستراتيجي والتحليلي وقراءة البيئة الإستراتيجية عبر تحليل المتغيرات المحيطة بالمؤسسات وتقييم انعكاساتها على أولويات الاتصال وصياغة الرسائل، إلى جانب دراسة حالات سابقة للأزمات لاستخلاص الدروس المستفادة، وتوظيف التفكير التحليلي في التمييز بين المعطيات الأساسية والثانوية وتقييم الاحتمالات وسط تسارع الأحداث وتعدد المصادر، بما يعزز اعتماد نهج استباقي يرصد المؤشرات المبكرة ويستعد للسيناريوهات المحتملة لضمان سرعة ودقة الاستجابة.

وتستكمل المراحل التالية منظومة التأهيل، حيث تتناول المرحلة الثانية التخطيط الإعلامي الاستراتيجي والقيادة لتصميم الخطط الوقائية، وتحديد أولويات الرسائل وأدوات نشرها، وقيادة فرق الاتصال واتخاذ القرارات الجماعية لتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، تليها المرحلة الثالثة المخصصة للرصد الإعلامي الرقمي والتقليدي، وتحليل البيانات والاتجاهات، وإعداد التقارير الداعمة للقرار، وإدارة الغموض والظروف المعقدة، وصولاً إلى المرحلة الرابعة التي تركز على استراتيجيات حماية السمعة والمعلومات المؤسسية، وإدارة حسابات التواصل الاجتماعي الحكومية، وتُختتم بمحاكاة متكاملة لأزمة إعلامية تربط بين مهارات الرصد والتحليل وصياغة الرسائل والتواصل الرقمي وإدارة السمعة.