إدراج "دي اي بي هولدينغ" في سوق دبي المالي ضمن أول طرح عام أولي في 2026

دبي في 11 نوفمبر/ وام/ رحّب سوق دبي المالي اليوم بالإدراج الناجح لشركة دي اي بي هولدينغ بي إل سي "دي اي بي هولدينغ"، المالكة لمجمع دبي للاستثمار.

يُعد هذا الإدراج أول طرح عام أولي تشهده دولة الإمارات خلال عام 2026، بما يعكس الثقة في أسواق رأس المال بالدولة وإمارة دبي، ويؤكد مكانة دبي كمركز استثماري عالمي رائد.

وبلغت القيمة الإجمالية للطرح نحو 1.9 مليار درهم (529 مليون دولار)، من خلال بيع 1,735,243,300 سهم عادي قائم، تمثل 20% من رأس المال المُصدر للشركة، من قبل دبي للاستثمار، المساهم البائع الوحيد في الطرح، التي تحتفظ بحصة تبلغ 80% في الشركة بعد الإدراج.

وبلغ سعر الطرح النهائي 1.12 درهم للسهم، بما يعادل قيمة سوقية للشركة عند الإدراج تبلغ نحو 9.7 مليار درهم (2.6 مليار دولار)، وعائداً ضمنياً على توزيعات الأرباح يقارب 7.5%، استناداً إلى توزيعات الأرباح السنوية المتوقعة للشركة والبالغة 725 مليون درهم عن السنة المالية 2027.

وشهد الطرح إقبالاً قوياً من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، مع تغطية قوية للاكتتاب عبر مختلف مستويات النطاق السعري المعلن سابقاً.

واحتفالاً بنجاح الإدراج، قرع كل من خالد جاسم بن كلبان، رئيس مجلس إدارة دي اي بي هولدينغ ونائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين لشركة دبي للاستثمار، وعمر المسمار، الرئيس التنفيذي لشركة دي اي بي هولدينغ، جرس افتتاح جلسة التداول في سوق دبي المالي، بحضور معالي هلال سعيد المري، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، وحامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي.

وشهدت مراسم الإدراج حضور أعضاء مجالس الإدارة وكبار المسؤولين التنفيذيين والموظفين من دبي للاستثمار ودي اي بي هولدينغ، إلى جانب شركة المال كابيتال، المستشار المالي لدبي للاستثمار في الطرح العام الأولي، وممثلين عن البنوك ومديري الاكتتاب والمستشارين القانونيين وغيرهم من الشركاء الذين ساهموا في إنجاز الطرح والإدراج بنجاح.

وقال خالد جاسم بن كلبان، رئيس مجلس إدارة دي اي بي هولدينغ ونائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين لشركة دبي للاستثمار ش.م.ع : " اليوم نفخر بهذا الإنجاز الذي يمثل محطة مهمة لكل من دي اي بي هولدينغ ودبي للاستثمار"، مشيرا ألى أن إتمام هذا الطرح العام الأولي بنجاح، وتنفيذ دبي للاستثمار أول عملية تخارج جزئي لها من خلال طرح عام، يشكلان إنجازاً بارزاً في مسيرة المجموعة، ويبرهنان على قدرتها على تأسيس أعمال قوية وراسخة، وتنميتها وتوسيع نطاقها وصولاً إلى طرحها في الأسواق المالية، ويعكس الإقبال القوي من قاعدة واسعة ومتنوعة من المستثمرين ثقتهم بنموذج الأعمال المتميز لشركة دي اي بي هولدينغ، وجودة واستقرار الأعمال التي جرى تطويرها على مدى أكثر من 25 عاماً، وقوة نهج دبي للاستثمار في خلق قيمة مستدامة على المدى الطويل، كما يعكس هذا الإقبال ثقة كبيرة بدبي ومسيرة نموها، وعمق أسواق رأس المال فيها وجاذبيتها المتواصلة.

من جانبه، قال عمر المسمار، الرئيس التنفيذي لشركة دي اي بي هولدينغ إن هذا اليوم يمثل مصدر فخر كبيرا لجميع العاملين في دي اي بي هولدينغ، ويسعدنا أن نبدأ مرحلة جديدة في مسيرتنا كشركة مدرجة في السوق، وتدخل دي اي بي هولدينغ هذه المرحلة من مركز قوة، مدعومة بنموذج أعمال متميز ومنخفض المتطلبات الرأسمالية، يحقق إيرادات مستقرة ومتكررة، ويستند إلى عقود إيجار طويلة الأجل وقاعدة من المستأجرين الذين تربطهم بالمجمع علاقات راسخة، وقد ضخّوا استثمارات كبيرة فيه على مر السنين.. ويعكس الأداء الاستثنائي الذي حققناه خلال النصف الأول من عام 2026 قوة أعمالنا ومرونتها، ويبرز الفرص الكبيرة المتاحة للبناء على هذا الزخم.

وأضاف المسمار أنه مع وجود محركات نمو واضحة تشمل إعادة تسعير الإيجارات وفق الآليات المنصوص عليها في العقود، وزيادة رسوم التأجير من الباطن، وإعادة توجيه استخدامات قطع الأراضي نحو أنشطة أعلى قيمة، فإننا واثقون من قدرتنا على تحقيق نمو مستدام في الأرباح وتوليد تدفقات نقدية قوية، دون الحاجة إلى استثمارات رأسمالية إضافية كبيرة ويسعدنا الترحيب بمساهمينا الجدد إلى جانب دبي للاستثمار، ونتطلع إلى مكافأة ثقتهم من خلال البناء على الأسس الراسخة لأعمالنا، وتنفيذ استراتيجية النمو، والاستفادة من كامل إمكانات دي اي بي هولدينغ خلال السنوات المقبلة".

من جهته قال معالي هلال سعيد المري إن إدراج شركة دي اي بي هولدينغ يشكّل باعتباره أول طرح عام أولي تشهده دولة الإمارات خلال عام 2026، مؤشراً على تجدد ثقة الشركات المصدرة والمستثمرين على حد سواء بقوة أسواق رأس المال في دبي ومسار تطورها، حيث تجاوزت القيمة السوقية الإجمالية لسوق دبي المالي 1 تريليون درهم، واسترشاداً برؤية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، نواصل توسيع فرص وصول الشركات الوطنية الراسخة إلى أسواق الأسهم، وإتاحة فئات جديدة من الأصول المدرّة للدخل أمام المستثمرين، ويعزز كل إدراج جديد مكانة دبي كمركز مالي مفضل للشركات الساعية إلى استقطاب رؤوس الأموال العالمية.

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي إن إدراج شركة دي اي بي هولدينغ يعكس قوة الطلب في أسواق دبي، بعدما استقطب الطرح اهتماماً واسعاً من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، ويضيف إلى سوق دبي المالي نموذج أعمال متميزاً مدراً للدخل، تدعمه عقود إيجار طويلة الأجل وقاعدة راسخة من المستأجرين ومع استمرار جهودنا لتطوير البنية التحتية للسوق وتوسيع الفرص المتاحة للمستثمرين، نواصل التركيز على دعم الشركات خلال مختلف مراحل نموها، بما يتجاوز مرحلة الإدراج.

ووفقاً لسياسة توزيع الأرباح، تتوقع دي اي بي هولدينغ توزيع أرباح نقدية على أساس سنوي بقيمة 700 مليون درهم عن السنة المالية 2026، باستثناء توزيعات الأرباح البالغة 100 مليون درهم التي صُرفت قبل الطرح العام الأولي في سبتمبر 2026، تليها توزيعات بقيمة 725 مليون درهم عن السنة المالية 2027، و750 مليون درهم عن السنة المالية 2028.

ومن المتوقع صرف أول توزيعات أرباح بعد الطرح العام الأولي، بقيمة 350 مليون درهم عن كامل النصف الثاني من عام 2026، في أبريل 2027.

وبدأ تداول أسهم الشركة في سوق دبي المالي اليوم تحت رمز التداول "DIP" ورقم التعريف الدولي للأوراق المالية(ISIN) "AEE02089D257".

يأتي الإدراج في ظل ارتفاع نشاط التداول واستمرار مشاركة المؤسسات الاستثمارية في أسواق رأس المال بدبي.

وبلغت القيمة السوقية الإجمالية لسوق دبي المالي 993 مليار درهم كما في سبتمبر 2026، فيما ارتفع إجمالي قيمة التداول بنسبة 22% على أساس سنوي ليصل إلى 162 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، وارتفع متوسط قيمة التداول اليومي بنسبة 25% ليصل إلى 883 مليون درهم.

إلى ذلك أعلنت شركة إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة، عن قيامها بدور مدير الطرح المشترك في الطرح العام الأولي.

وقال كريم مليكة، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي إف چي هيرميس، إن شبكاتنا ساعدت في الربط بين شركة إقليمية قوية ورؤوس الأموال العالمية.