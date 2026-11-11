الاتحاد الأوروبي يتوصل إلى اتفاق بشأن موازنة 2027 برئاسة أيرلندا

بروكسل في 11 نوفمبر / وام / أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الأيرلندي سيمون هاريس التوصل إلى اتفاق بشأن موازنة الاتحاد الأوروبي لعام 2027، عقب مفاوضات جرت في العاصمة البلجيكية خلال الساعات الأولى من اليوم برئاسة بلاده في إطار رئاستها الدورية للاتحاد.

وأوضح هاريس، في بيان، أن الاتفاق المقرر إخضاعه للموافقة الرسمية من مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، يُعد الموازنة السنوية الأخيرة ضمن الإطار المالي متعدد السنوات للفترة 2021-2027، وينص على تخصيص 199.7 مليار يورو للالتزامات و211.5 مليار يورو للمدفوعات، مع الإبقاء على 710.1 مليون يورو ضمن سقوف الإنفاق لمواجهة الاحتياجات الطارئة.

وأكد هاريس أن الاتفاق يمثل نتيجة إيجابية لأوروبا والرئاسة الأيرلندية، إذ يوفر مزيداً من اليقين للحكومات والمؤسسات والمجتمعات خلال العام المقبل، ويعزز قدرة الاتحاد على التخطيط والتحرك وسط حالة عدم اليقين العالمية مع الاحتفاظ بهامش للاستجابة للتحديات الجديدة، مشيرا إلى دعم الموازنة للأولويات التي تهم المواطنين عبر قطاعات ومشروعات تشمل المزارعين ومجتمعات الصيد والطلاب والباحثين والشركات الصغيرة، فضلاً عن استثمارات البنية التحتية.