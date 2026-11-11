شراكة استراتيجية بين "دبي للثقافة" و"كليو أويسس" لإثراء المشهد الإبداعي في الإمارة

دبي في11 نوفمبر /وام/ أبرمت هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" مذكرة تفاهم مع شركة "كليو أويسس"، بهدف توطيد أواصر التعاون في مجالات الثقافة والفنون، والتركيز على دعم الفن في الأماكن العامة وترسيخ دوره في تفعيل مساحات الإبداع في مختلف أنحاء دبي، وإتاحة التجارب الإبداعية على نطاق مجتمعي واسع، إلى جانب تنسيق جهود الجانبين في تنظيم مجموعة من الفعاليات المبتكرة وبرامج الفن العام، الهادفة إلى إتاحة الفرص للفنانين الإماراتيين وكذلك المقيمين لإبراز إبداعاتهم، وتشجيع أفراد المجتمع على التفاعل مع مختلف أشكال الفنون، وتعزيز الشمول والتواصل الإنساني، انطلاقاً من مسؤوليات الهيئة وتناغماً مع جهودها الرامية إلى توسيع حضور الفن في المشهد الحضري للإمارة، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للاقتصاد الإبداعي.

تم توقيع الاتفاقية خلال فعاليات النسخة الـ 31 من المؤتمر الدولي للفنون الرقمية والواعدة "إيسيا 2026"، الذي تستضيفه دبي حتى 15 نوفمبر الجاري، تحت شعار "الياه: فنون تربط المكان والبيانات والهوية"، بمشاركة نخبة من الفنانين والباحثين والممارسين المبدعين من مختلف أنحاء العالم.

وقّعت الاتفاقية شيماء راشد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب في "دبي للثقافة"، وماسيميليانو سوجليا، مؤسس "منتزه كليو الصحراوي"، بحضور أندريا بيرلو، لاعب كرة القدم الإيطالي المخضرم وسفير "كليو"، وسيبيلا كابانا، مدير المشاريع في "كليو"، وميثاء علي البلوشي، مدير إدارة الفنون الواعدة في "دبي للثقافة" ومدير مشروع "إيسيا 2026 دبي"، وخلود خوري، مدير إدارة التصميم في "دبي للثقافة".

تأتي هذه الخطوة انطلاقاً من حرص الجانبين على دعم التجارب الفنية المبتكرة، وتبادل المعرفة والخبرات بين التخصصات، وتعزيز الروابط بين الفن والتكنولوجيا والمجتمع، إلى جانب توفير فرص جديدة للتجريب والتعلُّم والمشاركة المجتمعية، بما يسهم في توسيع مجالات الشراكة وتعزيز استدامتها.

وتحدد مذكرة التفاهم إطاراً للتعاون بين الطرفين في تنفيذ سلسلة من المبادرات الثقافية والفنية والتعليمية والمجتمعية، التي يشكّل الفن في الأماكن العامة أحد محاورها الرئيسية، إلى جانب استكشاف فرص الشراكة في الفنون البصرية والممارسات الفنية المعاصرة والفنون الرقمية وفنون الوسائط الجديدة.. كما يشمل العمل المشترك المواءمة بين نهج "كليو" القائم على المشاركة وأولويات "دبي للثقافة" في هذا المجال، بإقامة روابط قوية مع الفنانين، وتنفيذ أعمال فنية وأنشطة متنوعة تسهم في إثراء المساحات العامة بالفنون، وتعزيز التواصل بين أصحاب المواهب والمجتمع، وتشجيع المشاركة الثقافية في مختلف أنحاء المدينة.

وتتضمن الشراكة تنظيم اللقاءات الحوارية الفنية وورش العمل والنقاشات الإبداعية ضمن عدد من منصات وفعاليات "دبي للثقافة"، ومن بينها مهرجان سكة، وموسم دبي الفني، ومنطقة القوز الإبداعية، ما يفتح مجالات جديدة أمام المبدعين للمشاركة والتفاعل والتعبير عن وجهات نظرهم عبر أعمال فنية متفردة تثري المشهد الإبداعي في الإمارة.. كما تهدف إلى الجمع بين أشكال التعبير الفني التقليدية والناشئة، وتشجيع التبادل الإبداعي والتجريب الفني وتطوير أساليب مبتكرة للتفاعل مع الجمهور.

وتنص مذكرة التفاهم كذلك على تعاون الطرفين في ابتكار مبادرات تعليمية ومجتمعية تسهم في توسيع نطاق التفاعل مع الفن في الأماكن العامة، وذلك من خلال بناء شراكات مع المدارس والجامعات، وتشجيع مشاركة الطلبة وتبادل المعرفة، وإعداد مواد تعليمية ثنائية اللغة، وتنظيم مجموعة من ورش العمل واللقاءات مع الموهوبين وبرامج للإقامة الفنية، بما يفتح المجال أمام الشباب والعائلات والمؤسسات التعليمية والمجتمعية لخوض تجارب ثقافية متنوعة.

ويشكّل الفن في الأماكن العامة محوراً رئيسياً لتحويل الشراكة إلى تجارب ملموسة في مختلف أنحاء المدينة، إذ تتيح المذكرة لـ "دبي للثقافة" دعم مجموعة مختارة من الأنشطة عبر تقديم التوجيه الفني، وترشيح نخبة من الفنانين والقيّمين والممارسين الثقافيين الإماراتيين والمقيمين ومن مختلف أنحاء العالم للمشاركة في عدد من المشاريع الإبداعية التي سيتم إطلاقها بالشراكة مع "كليو أويسس" خلال الفترة المقبلة، ومن بينها "معرض مومو" و"كتاب كليو الفني" وكذلك مشروع "هيومن تاتش"، الذي يقوم على سلسلة من المجسمات الفنية التفاعلية التي تستجيب بصرياً أو ضوئياً عند لمسها، ما يمنح الجمهور إمكانية التفاعل معها والمساهمة في تشكيل تجربة فنية تجسّد قيم الشمول والتواصل الإنساني، بما يعكس قدرة الفن على تحويل المساحات اليومية إلى بيئات نابضة بالحياة.

وأشارت شيماء راشد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب والتصميم في "دبي للثقافة"، إلى حرص "دبي للثقافة" على بناء منظومة إبداعية متكاملة تتيح لأصحاب المواهب تطوير مهاراتهم وتحويل أفكارهم إلى مشاريع مؤثرة، وتعزز حضورهم على الساحتين المحلية والعالمية، لافتةً إلى أهمية الشراكة مع "كليو أويسس" ودورها في توفير مساحات للتعاون وتبادل الخبرات، بما يسهم في إثراء المشهد الإبداعي وتوطيد الصلة بين الفن والمجتمع.

وقالت: "تسعى "دبي للثقافة" من خلال مبادراتها النوعية، إلى الاستثمار في أصحاب الطاقات الإبداعية، وتهيئة بيئة محفزة تساعدهم على صقل قدراتهم وتأسيس علاقات جديدة داخل القطاع، بما يدعم استدامة مسيرتهم، ويعزز مساهماتهم الفاعلة في تنمية الصناعات الثقافية والإبداعية في الإمارة"، مؤكدةً أن الفن في الأماكن العامة يمثل مجالاً حيوياً للتعبير والتفاعل، ويفتح آفاقاً للتواصل بين الفنانين والجمهور.

ونوّهت شيماء السويدي بأهمية هذه الشراكة كونها تشكّل خطوة مهمة نحو إرساء نماذج تعاون طويلة الأمد، تربط الإبداع بالتعليم والعمل المجتمعي، وتحول المساحات العامة إلى منصات لنقل المعرفة والحوار والمشاركة، بما يرسخ دور الثقافة في تحقيق التنمية ويؤكد مكانة دبي وجهة جاذبة للمبدعين من مختلف أنحاء العالم.

من جانبه، قال ماسيميليانو سوجليا، مؤسس "منتزه كليو الصحراوي": "يعكس هذا التعاون إيماننا بأن الفن يصل إلى أقصى تأثيره حين يخلق روابط حقيقية بين الناس والمكان والمجتمع ونتطلع من خلال العمل مع "دبي للثقافة" إلى تقديم تجارب هادفة ومتاحة للجميع، تشجّع الجمهور على المشاركة الفعّالة، واكتشاف أفكار جديدة، والتفاعل مع الإبداع بطريقة تلامس وجدانهم..كما نأمل أن ندعم الفنانين، ونُلهم الجيل القادم من المواهب، ونُسهم في إثراء المشهد الثقافي في دبي".

يُذكر أن "منتزه كليو الصحراوي" هو مشروع ثقافي طموح، يحتضن عملاً فنياً غامراً يمتد لمسافة 10 كيلومترات للفنان العالمي أغرون هوتي، وسيُعرض بشكل دائم في منطقة "سكاي دايف دبي - ديزرت كامبس"، وتدعم "شمال القابضة"، المالكة للموقع، رؤية "كليو" الهادفة إلى تأسيس منصة جديدة تجمع الفنون والثقافة، وتعزز التفاعل والمشاركة المجتمعية في دبي.