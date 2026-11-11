انطلاق المؤتمر الدولي للأسرة في عجمان.. والدرعي يكشف صرف 207 ملايين درهم زكاة ومساعدات لـ 12 ألف أسرة في 2025

عجمان في 11 نوفمبر / وام / كشف معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، أن إجمالي مصروفات الزكاة والمساعدات التي قدمتها الهيئة خلال عام 2025 بلغ نحو 207 ملايين درهم، استفادت منها قرابة 12 ألف أسرة، شكلت الأسر المواطنة 64 % من إجمالي المستفيدين منها.

جاء ذلك في كلمته خلال انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الثالث للأسرة والمجتمع في قاعة الشيخ زايد للمؤتمرات بجامعة عجمان، تحت رعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، تحت عنوان "الحماية الاجتماعية للأسرة من التشريع إلى الممارسة» تزامنا مع عام الأسرة.

وأكد معالي الدكتور عمر الدرعي أن تخصيص عام للأسرة يأتي امتداداً لاهتمام القيادة الرشيدة بالأسرة والمجتمع باعتبارهما كيانين متكاملين يتجسد تماسكهما عبر المبادرات والفعاليات الوطنية، موضحاً أن المؤتمرات المتخصصة تسهم في تحويل التشريعات والنصوص إلى أثر ملموس يعالج التحديات والأزمات الاجتماعية لبناء مجتمع متماسك قادر على تحقيق طموحاته.

وشدد على أهمية التعاون والتكامل بين مختلف مؤسسات الدولة الحكومية والمجتمعية لتعزيز استقرار الأسرة، وصون هويتها الوطنية المستمدة من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، واستشراف التحديات المستقبلية وابتكار الحلول المناسبة لها.

واستعرض معاليه دور المؤسسات الدينية والتوعوية في حماية الأسرة من التفكك والمخاطر الاجتماعية كالمخدرات والتطرف والتشدد، وتعزيز الوعي بالعلاقات الزوجية والتربية الأسرية، ومواكبة التكنولوجيا المعاصرة وتوظيفها إيجابياً، مبينا أن الهيئة تتناول عبر الخطب والدروس والمحاضرات التوعوية القضايا الملامسة لاحتياجات الأسرة لتعزيز قيم الترابط والتكافل وتقدير دور الوالدين، إلى جانب تنفيذ دراسات مجتمعية تستهدف شرائح واسعة لتوفير مقومات العيش الكريم، وتفعيل مسارات العطاء عبر الزكاة والمبادرات الوقفية الداعمة للأسرة والمجتمع، ومنها "وقف الإمارات"، و"وقف الأخت"، و"وقف الأخ"، و"وقف حجاج الإمارات"، و"مواليد الخير"، فضلا عن تمكين الشباب بالوعي وترشيد الاستهلاك وتوجيه طاقاتهم لخدمة الوطن، والاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في التحليل والابتكار وتطوير الخدمات وبناء المجتمع.

من جهته، أكد سعادة عبدالله النعيمي، الوكيل المساعد لقطاع الأسرة والطفل بوزارة الأسرة، أهمية المحافظة على الإرث الأسري، والعمل على بناء أسرة إماراتية تجمع بين الأصالة في هويتها والتميز في قدراتها ومواكبتها للمتغيرات العالمية.

وكان سعادة الدكتور كريم الصغير، مدير جامعة عجمان، قد أكد في كلمته الافتتاحية، أن انعقاد المؤتمر في عام الأسرة يعكس اهتمام دولة الإمارات بالأسرة بوصفها أساس بناء المجتمع، مشيرا إلى ضرورة تعزيز الحماية الاجتماعية للأسرة والانتقال من التشريعات إلى الممارسات الفعلية لمواجهة التحديات الاجتماعية، لا سيما المرتبطة بالتقدم التكنولوجي وحماية الأطفال من المخاطر الرقمية، عبر منصة المؤتمر التي تجمع الباحثين والمشرعين والخبراء لتبادل المعرفة ومناقشة الحلول الداعمة لاستقرار الأسرة ومواكبتها للمتغيرات المعاصرة.

وبدورها، أوضحت الدكتورة سمية عبداللطيف، رئيسة المؤتمر الدولي للأسرة والمجتمع، أن المؤتمر الذي تنظمه جامعة عجمان يستمر يومين بمشاركة أكثر من 100 باحث وخبير وصانع قرار من 7 دول، بهدف تأكيد أولوية قضايا الأسرة علمياً ومجتمعياً، ومناقشة سبل بنائها وحمايتها، واستعراض التشريعات والتجارب المقارنة لتطوير الممارسات وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وذلك من خلال برنامج علمي يضم متحدثين متخصصين، وجلستين حواريتين عامتين، و11 جلسة علمية تستعرض 50 ورقة بحثية، إلى جانب 4 ورش تطبيقية و20 ملصقاً علمياً للطلبة.

وفي تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أكد سعادة الدكتور أحمد تهلك، مدير عام مؤسسة تراحم الخيرية بدبي، أن دعم الأسرة واستقرارها مسؤولية مجتمعية مشتركة بصفتها الركيزة الأساسية في بناء الدولة، لافتا إلى إسهام المؤسسة في توفير خدمات ومبادرات تشمل التعليم والعلاج والسكن والاحتياجات الأساسية تكاملاً مع توجهات الدولة لتعزيز جودة الحياة، وحرصها خلال المؤتمر على عرض تجاربها الإنسانية وتبادل الخبرات حول التحديات والحلول المستجدة، فضلا عن توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة انسجاماً مع توجهات القيادة الرشيدة لرفع كفاءة دراسة الحالات الأسرية وتحليل البيانات وتسريع الإجراءات واستشراف الاحتياجات المستقبلية.