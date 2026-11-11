دبي تشهد توقيع اتفاقية إطلاق"سوق إسطنبول للمحتوى 2027"

دبي في 11 نوفمبر/ وام/ شهدت فعاليات سوق دبي الدولي للمحتوى 2026 الذي اختتم اليوم في " مدينة جميرا" بدبي ، توقيع اتفاقية تعاون بين" إندكس لتنظيم المؤتمرات والمعارض، العضو في "إندكس القابضة" ، والاتحاد المهني لمنتجي الأعمال التلفزيونية والأفلام السينمائية في تركيا (TESİYAP)، لإطلاق "سوق إسطنبول للمحتوى 2027"، في خطوة تعكس توسع حضور دبي في صناعة المحتوى العالمية، وتعزز التعاون والشراكات الدولية في قطاعات الإعلام والترفيه والصناعات الإبداعية.

تهدف الاتفاقية ، إلى التعاون لتطوير وتنظيم سوق دولي متخصص في صناعة المحتوى، تستضيفه مدينة إسطنبول على مدى يومين خلال عام 2027، ليشكل منصة تجمع نخبة من المنتجين وصنّاع المحتوى والموزعين والمشترين وممثلي القنوات التلفزيونية والمنصات الرقمية والمستثمرين، إلى جانب المؤسسات والشركات العاملة في قطاعي الإعلام والترفيه، بما يتيح فرصاً أوسع للتواصل وتطوير الأعمال واستكشاف الشراكات التجارية والإبداعية بين تركيا والأسواق الإقليمية والدولية.

ويوفر السوق ، منصة متكاملة لاستعراض الإنتاجات المحلية والإقليمية والدولية، وفتح آفاق جديدة أمام فرص التمويل والإنتاج المشترك والترخيص والتوزيع والاستحواذ على المحتوى، من خلال اجتماعات الأعمال واللقاءات المهنية والعروض التقديمية والجلسات الحوارية والبرامج المتخصصة.

ويسعى أيضا إلى دعم المواهب الواعدة والتعريف بالمحتوى والأنماط الإبداعية والتقنيات الحديثة ونماذج الأعمال التي تسهم في رسم مستقبل الصناعات الإعلامية والترفيهية.

وأكد المهندس أنس عبد السلام المدني، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للنمو العالمي والمشاريع في"اندكس القابضة"، أن سوق دبي الدولي للمحتوى استطاع خلال الأعوام التسعة الماضية أن يرسخ مكانته منصة دولية تجمع أبرز الجهات الفاعلة في صناعة المحتوى والإنتاج والتوزيع والبث من مختلف أنحاء العالم، وأن يسهم في بناء علاقات تجارية وشراكات عابرة للحدود، وتعزيز دور دبي في ربط صناعة المحتوى العالمي بأسواق المنطقة.

وقال: " ننطلق من هذا النجاح والخبرة الكبيرة لنؤسس مرحلة جديدة من توسع "إندكس" الدولي، من خلال إطلاق سوق إسطنبول للمحتوى بالتعاون مع الاتحاد المهني لمنتجي الأعمال التلفزيونية والأفلام السينمائية في تركيا (TESİYAP) ، في خطوة استراتيجية تعكس قدرتنا على نقل نماذج أعمال ناجحة وتطويرها بما يتناسب مع الفرص والإمكانات التي تتمتع بها الأسواق العالمية.

وأوضح أن تركيا تحظى بمكانة مؤثرة في صناعة المحتوى والترفيه، بفضل قوتها الإنتاجية وانتشار أعمالها في الأسواق الدولية، ما يجعل إسطنبول وجهة استراتيجية لتطوير سوق متخصص يجمع الأطراف الرئيسية في الصناعة، ويدعم نمو الأعمال، ويوسع فرص الوصول إلى أسواق وجماهير جديدة وننظر إلى هذه الشراكة باعتبارها استثماراً استراتيجياً في مستقبل صناعة المحتوى، وفرصة لتعزيز التكامل بين دبي وإسطنبول بوصفهما نقطتي اتصال مهمتين بين الأسواق الإقليمية والعالمية ، ونسعى من خلالها إلى تطوير بيئة أعمال تدعم تجارة حقوق المحتوى، وتحفز الاستثمار والإنتاج المشترك، وتفتح قنوات جديدة للتوزيع والتعاون التجاري.

وأضاف المدني :" نسعى إلى بناء منصات دولية تتجاوز حدود اللقاءات المهنية لتصبح محركاً للنمو الاقتصادي، وتفتح آفاقاً جديدة للاستثمار والتعاون التجاري أمام الشركات وصناع المحتوى ، ويمثل إطلاق "سوق إسطنبول للمحتوى" خطوة استراتيجية نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات والجمهورية التركية، وتوسيع مجالات التعاون في صناعة الإعلام والترفيه، بما يعزز حضور اندكس في الأسواق العالمية، ويرسّخ دورها في تطوير صناعة المعارض والأسواق المتخصصة وخلق قيمة اقتصادية مستدامة".

من جانبه، ذكر بيرول غوفين، المدير العام للسينما في وزارة الثقافة والسياحة بالجمهورية التركية، أن هذا التعاون يمثل فرصة مهمة لدعم صناعة المحتوى وتعزيز التواصل بين العاملين في القطاع، وفتح مجالات جديدة للتعاون مع الأسواق الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن تركيا نجحت في ترسيخ حضور قوي في صناعة المحتوى العالمية، بفضل ما تحظى به أعمالها التلفزيونية والسينمائية من انتشار واسع ووصول إلى جمهور في مختلف الأسواق الدولية.

وأضاف أن إسطنبول تعد وجهة رائدة في صناعة المسلسلات والأفلام، بما تمتلكه من إمكانات إنتاجية وإبداعية وخبرات متراكمة في هذا المجال ويمثل إطلاق "سوق إسطنبول للمحتوى" خطوة مهمة نحو الاستفادة من هذه المكانة وتوفير فرص جديدة أمام المنتجين والعاملين في القطاع للتواصل مع الشركاء الدوليين، واستكشاف آفاق جديدة للأعمال، وتوسيع نطاق انتشار المحتوى التركي عالمياً ، ونتطلع من خلال هذا التعاون إلى تعزيز أواصر التعاون مع الأسواق الإقليمية والدولية الأخرى، وتشجيع الإنتاج المشترك والاستثمار وتبادل الخبرات ونؤمن بأن هذا الحدث سيسهم في دعم نمو صناعة المحتوى والترفيه، وتعزيز حضورها وتطورها على المستوى الدولي.

ومن المتوقع أن يستقطب السوق مشاركين من تركيا وآسيا الوسطى وروسيا ودول رابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية والغربية، بما يعزز فرص التواصل بين مختلف الأسواق، ويدعم بناء شراكات تجارية وإبداعية عابرة للحدود.

يعكس إطلاق "سوق إسطنبول للمحتوى 2027"توجه "إندكس" نحو توسيع نطاق حضورها في الأسواق الدولية، والاستفادة من خبراتها في تنظيم الفعاليات المتخصصة لتطوير منصات أعمال جديدة تستجيب لاحتياجات الصناعات الإبداعية والإعلامية، وتسهم في تعزيز مكانة المدن المستضيفة مراكز إقليمية ودولية لتجارة المحتوى وتبادل الخبرات والاستثمار في الاقتصاد الإبداعي.

ويمثل إطلاق هذا السوق امتداداً لإستراتيجية "إندكس" الرامية إلى تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً لصناعة المحتوى والإعلام والترفيه، وتطوير منصات أعمال متخصصة تتجاوز الحدود الجغرافية، وتواكب التحولات المتسارعة في الصناعات الإعلامية والإبداعية.

ويعكس توجه "إندكس" أيضا نحو توظيف خبراتها في تنظيم الأسواق الدولية لفتح قنوات جديدة للتعاون والاستثمار، وتعزيز الترابط بين الأسواق، بما يدعم نمو صناعة المحتوى ويرفع من قدرتها التنافسية على المستوى العالمي.