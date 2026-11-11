محمد بن سلطان بن خليفة يعتمد عودة فريق أبوظبي إلى بطولة العالم لزوارق «الإكس كات»

أبوظبي في 11 نوفمبر /وام/ اعتمد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، قرارا بعودة فريق أبوظبي إلى منافسات بطولة العالم لزوارق «الإكس كات»، اعتباراً من جولة الفجيرة المقررة في ديسمبر المقبل.

تأتي الخطوة في إطار تعزيز حضور أبوظبي في البطولات البحرية العالمية، وتوسيع المشاركات الدولية للفريق، والبناء على خبراته وإنجازاته في سباقات الزوارق السريعة.

وأكد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان أن عودة الفريق تمثل امتداداً لمسيرته الحافلة بالإنجازات، مشيراً إلى أن المشاركة تستهدف تعزيز حضور أبوظبي في البطولات البحرية الدولية، ومواصلة المنافسة على الألقاب العالمية بما يعكس مكانتها الرياضية.

يملك فريق أبوظبي سجلاً مميزاً في بطولة العالم لـ«الإكس كات»، بعدما توج باللقب عام 2018، وحل وصيفاً في عامي 2019 و2021، ويعود للمشاركة بطموح المنافسة على المراكز الأولى.